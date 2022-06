Quien lo ha visto jugar, se reafirma. Con el fichaje de Mohamed-Ali Cho, la Real Sociedad incorpora velocidad y, por encima de todo, un enorme proyecto de jugador. No es necesario más que observar el carné de identidad del nuevo jugador blanquiazul para constatar su juventud. En enero cumplió la mayoría de edad, por lo que aún transita en ese periodo vital que transcurre entre la niñez y la madurez que es la adolescencia.

Por eso, el periodista de L'Equipe, Thomas Doucet, presenta al nuevo fichaje realista como un jugador que «tiene mucho potencial». Doucet sabe de lo que habla, es el responsable de la información del Angers en el prestigioso periódico deportivo francés. «Ha sido utilizado como delantero centro, pero creo que ese no es su puesto ideal», apunta rápido y se explica: «Es más interesante en las bandas, porque tiene mucha velocidad. En cambio, cuando está en el centro tiene más dificultades».

Esas debilidades a las que se refiere tienen que ver con la definición de cara a portería y la conservación de balón de espalda a los centrales con el objetivo de que el equipo gane metros. El apartado de cualidades es más numeroso: «Es muy rápido, tiene una gran capacidad para atacar espacios, cuenta con una muy buena calidad técnica y atesora un gran potencial».

A pesar de no tratarse de un goleador nato, hasta el momento tan solo lleva cuatro goles en su cuenta anotara, Doucet revela que «genera muchas ocasiones». Esta temporada ha participado en 32 partidos, superando incluso a Stéphane Bahoken, delantero del Angers y uno de los jugadores más experimentados de la plantilla, algo que pone en valor el periodista galo.

«Cuando empezó a jugar en la Ligue 1 había otro entrenador y actuaba en la izquierda, luego ha ido centrando su posición con el nuevo técnico. Con la sub21 juega por la derecha y así participó en dos goles contra Ucrania recientemente», indica Doucet. «Realmente da igual por la izquierda o por la derecha. Puede atacar los espacios con velocidad por cualquiera de los dos lados. Con el actual entrenador, el Angers ha empleado un sistema 1-3-4-2-1 o 1-3-4-1-2, más dado a defender, pero cuando arriba se han juntado Cho, Boufal y Bahoken, se les ha visto combinar y jugar muy bien la pelota», descubre también Doucet, que ya adelanta que en el club francés no ha dado ningún problema de comportamiento: «Es un poco tímido, pero como cualquiera a su edad».

Necesitados de vender

«En Angers están un poco tristes con la marcha de Cho, pero tampoco están llorando. Aquí no hay tanta pasión como en el Nantes o en Saint-Etienne. El Angers es un equipo de segunda mitad de tabla y no puede conservar a los mejores jugadores. Además están en un proceso de venta y van a cambiar el propietario, así que necesitan dinero rápido. Había una gran necesidad de venderlo», reconoce por último Doucet.

Otra voz autorizada para hablar sobre Cho es Andrés Onrubia, experto en el fútbol francés que escribe en el diario As. «Es un delantero muy potente, brilla con espacios y sabe marcar las diferencias mediante el cambio de ritmo», comienza. «El partido que jugó en agosto contra el Lyon es una de las mejores actuaciones individuales que he visto en el último año», recuerda Onrubia, que no tiene dudas de calificar la operación de la Real como «un gran fichaje».

Este periodista cree que «partiendo de la derecha es donde mejor rinde», aunque aclara que es habitual que el Angers juegue sin extremos. «No le veo jugando de delantero centro, no tiene movimientos para hacerlo, además necesita de metros para aprovechar sus virtudes». El único pero que le pone es la falta de gol. «Tiene un problema, y es que lleva una conducción poco ortodoxa con el balón en los pies. Va un poco trastabillado y muchas veces falla en el último gesto a la hora de rematar. Produce mucho, pero le falta definición en el último tercio». Es algo a lo que no da demasiada importancia Onrubia. «Son circunstancias de la edad, es un jugador muy joven y estoy seguro de que en los próximos años va a llegar a los diez goles por temporada».

La Real no cuenta con muchos jugadores físicamente poderosos, por lo que Cho contrarrestará ese déficit. «Físicamente es un privilegiado y utiliza muy bien el cuerpo. Os va a venir bien tener un jugador de este corte, con espacios es muy difícil de parar. Se ha acostumbrado a jugar en repliegue, pero ahora tendrá que habituarse a un equipo con más pelota. Viene de una liga radicalmente distinta, pero se va a adaptar bien en la Real», finaliza Onrubia. Ya solo queda verle de txuri-urdin.