Modibo Sagnan: «Ya me imagino en el Camp Nou delante de Messi»

Modibo Sagnan, el primer refuerzo de la Real Sociedad para la próxima temporada, no oculta sus ganas para vestir de txuri urdin y competir en Liga. El joven defensa francés, que busca el ascenso a la primera división francesa con el Lens que entrena el extécnico realista Philippe Montanier, se incorporará a la disciplina de su nuevo equipo cuando arranque la pretemporada.

El central francés firmará con la Real para las próximas cinco temporadas y aunque aún defiende la camiseta del Lens, confiesa que ya imagina su futuro como txuri-urdin. «Etoy centrado aún en el Lens, pero tengo que reconocer que un poco ya pienso en la próxima temporada, es normal. Ya me he imaginado en el Camp Nou enfrente de Messi. Me suelo imaginar una acción en la que Messi está delante y yo debo marcarle. Y me digo durante la acción '¡qué hago yo ahora!'. Nunca había pensado en tener tan pronto la posibilidad de medirme a un jugador de su nivel. Pero el fútbol va rápido, Varane también firmó muy pronto por el Real Madrid«, indicó en declaraciones a la revista francesa Onze Mondial.

El jugador del Real Madrid es una de las grandes referencias para este joven futbolista de 20 años. «Me gusta su estilo. Es grande, va rápido al corte... No es grueso, sí musculado. Creo que me acerco a su perfil», confiesa. «Soy un jugador físico, pero también técnico. Me gusta tocar el balón y devolver los pases. En España, los jugadores deben jugar el balón, y a mí me gusta eso. ¿Qué debo mejorar? Mi concentración, mi visión de juego y mis pases largos», explica.

Respecto a su fichaje por la Real Sociedad, Sagnan reconoce que ha tenido buenas referencias del club txuri-urdin. «Montanier me ha dicho que la Real es un buen club, que puedo continuar mi progresión en él, porque confía en los jóvenes. Me ha contado que la ciudad es atractiva, muy cerca además de Francia. También hablé con su director deportivo, el doctor, que habla bien francés, y el secretario técnico«, indica. »Me han explicado que aman hacer jugar a los jóvenes. La Liga es una de las mejores del mundo, con clubes como el Real Madrid o el Barcelona. Eso hace soñar. Y, visto que me han dicho que hacen jugar a los jóvenes, me dije: 'OK, voy a ir a ese club y voy a hacer todo lo posible por imponerme'«, ha asegurado.