La Real se mide este miércoles (19.00) en Las Gaunas al Logroñés en eliminatoria de dieciseisavos a partido único. Más de 3.000 seguidores reeditarán aquellos desplazamientos masivos a La Rioja de finales de los ochenta en los que antes de ir al fútbol era obligada la visita a una bodega. Pero desde el prisma guipuzcoano existe la duda de a qué Logroñés nos enfrentamos, porque sabemos que el histórico desapareció y que ahora hay dos en Primera RFEF con el mismo nombre: la Unión Deportiva y la Sociedad Deportiva. Para repasar el camino de estas tres últimas décadas en Logroño nadie mejor que Albert Aguilá, que defendió la camiseta del Club Deportivo en Primera y que en los últimos años ha entrenado a los dos equipos actuales de la ciudad.

Aguilá (Lleida, 1970) llegó a Logroño de rebote en 1990. El Real Madrid había fichado al central blanquirrojo Óscar Ruggeri, campeón del Mundo en México'86 junto a Maradona, y en la operación incluyó la cesión de varios de sus canteranos para abaratar el precio. Él era uno de ellos y guarda un recuerdo maravilloso de aquella temporada. «Teníamos un gran equipo con Setién, Abadía o Sarabia que peleaba por ir a Europa. En casa le ganamos al Real Madrid y en el Bernabéu empatamos. Cada partido en Las Gaunas era una fiesta porque la afición estaba volcada. Se veía que había ganas de fútbol. Cuando la grada de general rugía nos llevaba en volandas».

LOS TRES LOGROÑÉS Club Deportivo Logroñés

Histórico. Fundado en 1940, militó nueve temporadas en Primera entre 1987 y 1997. Fue séptimo en 1990.

Desaparición. Se disolvió en agosto de 2009 acuciado por las deudas.

Unión Deportiva Logroñés

Compra. Surgió en 2009 en Segunda B tras adquirir la plaza al Varea. Es dirigido por el empresario Félix Revuelta.

SAD. Se transformó en Sociedad Anónima y en la temporada 20/21 jugó en Segunda.

Patrimonio. Está a punto de estrenar una ciudad deportiva.

Sociedad Deportiva Logroñes

Gestión social. Fundado por aficionados en 2009, ha ido escalando categorías desde regional hasta la Primera RFEF.

Bajo la presidencia de Marcos Eguizábal el club vivió días de vino y rosas entre 1987 y 1997 con los Salenko, Sarabia, Setién, Abadía, Lopetegui, José Ignacio, Rubén Sosa, Poyatos, Polster y compañía, y técnicos carismáticos que lo llevaron a lo más alto como David Vidal, Javier Irureta, Lotina, Juande Ramos, Víctor Muñoz, Carlos Aimar o el propio Setién, hoy al frente del Villarreal.

Pero aquella época de esplendor tuvo fecha de caducidad en cuanto Eguizábal vendió el club a un grupo de empresarios riojanos y no hubo nadie que supo liderarlo. Aguilá fue fichado en 1991 por Osasuna para cubrir la marcha de Ziganda al Athletic pero siguió de cerca al Logroñés porque se casó con una riojana y cuando colgó las botas estableció allí su residencia, por lo que ha conocido el declive del club.

Un histórico sin patrimonio

«Se veía venir porque no disponía de patrimonio ni de infraestructuras propias. En Primera no teníamos campo para entrenar. Pasamos por Yagüe, Cenicero, Albelda, Santo Domingo de la Calzada... Las Gaunas no se podía tocar porque si no se estropeaba para los partidos. Cuando la deuda comenzó a crecer, el club no tuvo activos a los que recurrir para salvarse como hizo Osasuna cuando vendió Tajonar para sobrevivir», explica.

Las deudas generadas por una mala gestión tras la venta del club por parte de Eguizábal en 1996 hundieron al CD Logroñés

Con el adiós a Primera División en 1997 empezaron los problemas. Se gastó más de lo que se ingresaba para mantenerse en el fútbol profesional pero los números rojos acabaron por asfixiar a la entidad. En 2009 desapareció después de encadenar tres descensos administrativos en ocho años y acabar jugando en la Tercera riojana. El 18 de enero de ese año sus jugadores, a los que debía varias nóminas, no se presentaron a un partido en Navarrete y la entidad fue castigada con un nuevo descenso administrativo. El último en su historia y el que supuso su muerte deportiva. En agosto se disolvió la entidad, aunque el club no ha desaparecido como tal, ya que aún queda un recurso de liquidación del último presidente del club, Javier Sánchez. Pero solo mediante una gran cantidad de dinero podría volver a las competiciones, lo que hasta hoy ha hecho inviable su regreso. Ante esa situación surgieron en la ciudad dos iniciativas diferentes en 2009 para ocupar su espacio.

Regreso al fútbol profesional

Todo partió de una reunión de aficionados en la puerta 0 de Las Gaunas para crear un nuevo club. Había dos posturas: comprar el equipo del barrio de Varea que había subido a Segunda B y ocupar su plaza, o devolver el fútbol a los socios y fundar un equipo gestionado por los aficionados.

El empresario Félix Revuelta compró el Varea, pasó a denominarlo Unión Deportiva Logroñés y se convirtió en sociedad anónima. En la temporada 20/21 jugó en Segunda División, devolviendo a la ciudad al fútbol profesional, aunque su paso fue efímero.

La UD Logroñés tiene una gestión empresarial y jugó en Segunda hace dos años mientras la SD Logroñés es gestionada por los socios

En paralelo comenzó su andadura desde regional la Sociedad Deportiva, que heredó el espíritu del desaparecido club al contar con varios de sus exjugadores y el histórico Abadía en el banquillo. Hoy ambos clubes miden sus fuerzas en la Primera RFEF y el pique en los derbis es grande.

Albert Aguilá, que entrenó a la SD entre 2019 y 2021 y a la UD de abril a noviembre de 2022, no es optimista sobre un regreso de la ciudad a Primera a corto plazo. «Se necesitaría un único club pero la unión es imposible porque son dos modelos de gestión diferentes. Uno profesional y otro más social. La UD está a punto de inaugurar una ciudad deportiva que debe darle un impulso, pero le falta una apuesta de verdad para consolidarse en el fútbol profesional», señala. Hasta entonces Logroño añora tiempos pasados con un mismo sentimiento repartido entre dos equipos.