El gol de la Real Sociedad que nadie celebró con Mikel Oyarzabal ante el Almería

El empate de la Real Sociedad ante el Almería tuvo un sabor muy amargo para la afición txuri-urdin, que a falta de cinco minutos para el final daba por segura una victoria que se antojaba clave en la lucha por los puestos europeos. Sin embargo, y pese a la remontada de los locales, el gol de penalti de Embarba en el minuto 88 echó por tierra las aspiraciones del equipo realista, que no estuvo a la altura y dejó escapar incomprensiblemente dos puntos de oro ante el colista de LaLiga EA Sports. Eso sí, el partido ante el Almería tuvo un momento de lo más curioso, con Sheraldo Becker como gran protagonista.

La anécdota tuvo lugar en el minuto 58 del encuentro, cuando la Real Sociedad se acercaba a la meta de Maximiliano en busca del gol de la victoria. Fue entonces cuando en una llegada txuri-urdin Sheraldo Becker, dentro del área, recogió un gran pase en profundidad de Zubimendi y sin dejar botar el balón asistió a Mikel Oyarzabal. El capitán, sin oposición en el segundo palo, sólo tuvo que empujar a gol, a puerta vacía, para marcar el que era su noveno tanto de la temporada.

Celebración de la Real Sociedad con Becker... y Oyarzabal

El Reale Arena estalló y el propio Mikel Oyarzabal, manos en alto, recorrió el fondo del estadio para celebrar el tanto con los aficionados de la Real Sociedad… pero solo. Y es que curiosamente el resto de sus compañeros no se aproximaron al capitán para festejar el gol, sino al propio Sheraldo Becker… El primero en hacerlo fue Barrenetxea, que levantó el puño en alto en señal de celebración. Después le siguieron Zubimendi, Merino, Le Normand… y hasta Mikel Oyarzabal, que también quiso celebrar el gol con sus propios compañeros: corrió, se acercó a la piña que formaban todos los jugadores txuri-urdin en torno al extremo de Surinam... y lo celebró como el que más. Un momento de lo más curioso pero que sirvió de alguna forma para reconocer el gran partido que realizó el atacante realista de Surinam.

Eso sí, la jugada del gol dio más de sí porque hubo que esperar unos interminables segundos a que la sala VOR confirmara que no había fuera de juego del propio Mikel Oyarzabal tras la asistencia de Becker. Sea como fuere las imágenes no dejaban lugar a la duda: el capitán de la Real Sociedad se encontraba por detrás del balón en el momento que Sheraldo golpeaba el esférico. El Reale Arena volvió a celebrarlo aunque, a la postre, no sirvió para sumar los tres puntos.