Mikel Oyarzabal: «Se han hecho muchas suposiciones sobre mí, pero yo estoy centrado en la Real Sociedad»

El Diario Vasco

¿Cómo llegas al inicio de temporada? Me encuentro bien aunque la temporada anterior fue largo y las vacaciones han sido reducidas. He venido bien física y mentalmente, con muchas ganas. Estas primeras semanas cuesta más, por la carga de trabajo, pero me encuentro bien, como todo el equipo, preparados para el primer partido. No creo que para mí haya ningún bajón, el chute de haber sido campeón de Europa es más importante que el cansancio o tener menos vacaciones. La pretemporada la he llevado de menos a más, pero bueno, la última semana me he encontrado bien y las sensaciones que tengo son buenas.