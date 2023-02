Mikel Oyarzabal firma su renovación hasta 2028

Va a haber Mikel Oyarzabal para rato. Para mucho rato. El '10' txuri-urdin, máximo referente de la Real Sociedad en los últimos siete años, ha firmado un nuevo contrato con el club txuri-urdin que le vincula a la entidad blanquiazul hasta el final de la temporada 2027/2028. Cuando venza ese contrato el atacante eibartarra tendrá 31 años y, si no se tuercen las cosas, ya estará en las primeras posiciones históricas del club de los rankings de goles, partidos jugados, asistencias...

El anterior contrato del capitán realista finalizaba en junio de 2024. En ese sentido, las dos partes, jugador y club, estaban convencidos de que sus caminos debían seguir la misma dirección. Las negociaciones para atar a Oyarzabal, uno de los talentos más grandes que ha dado Zubieta en los últimos 30 años, se han cocido a fuego lento por motivo de la grave lesión que sufrió en marzo de 2022 y de la que, felizmente, ya está completamente recuperado.

«Estoy contento, siempre es una buena noticia continuar en el equipo que uno quiere», ha declarado Oyarzabal en los medios del club, «y más cuando vengo de lo que vengo en este año, que ha sido distinto y difícil». El segundo capitán blanquiazul ha recalcado que «quiero darle las gracias al club por la confianza y el apoyo que me han dado estos meses, y por la oportunidad de poder seguir jugando en la Real más años». Además, Oyarzabal ha subrayado que «estoy orgulloso, claro, pero tengo ganas de seguir consiguiendo objetivos y de ayudar al club a ser más grande. Hay que ver dónde estábamos hace 15 años y dónde estamos ahora, el trabajo que se está haciendo, no solo a nivel deportivo si no a nivel de institución, es muy bueno». Por último, el eibartarra ha comentado que «nunca voy a poder agradecer todo el cariño que me ha dado la afición estos años. No son solo los txikis... es todo el mundo. El cariño que me ha transmitido la gente ha sido muy positivo para mí».

Con solo 25 años de edad el '10' blanquiazul es la bandera de un club que está rompiendo los moldes esta temporada y que sueña con regresar, diez años después, a la UEFA Champions League. Por lo pronto el siguiente gran reto que le espera a la vuelta de la esquina es la eliminatoria de los octavos de final de la Europa League que se va a celebrar entre el 9 y el 16 de marzo con un rival todavía desconocido.

Mikel Oyarzabal volvió a sentir la magia de la competición en la pasada Nochevieja, cuando jugó unos minutos de la segunda parte ante Osasuna en el Reale Arena. La ovación que le brindó la afición realista fue de las que se recordará durante muchos años. Más emoción aún hubo en el derbi ante el Athletic Club del pasado 15 de enero, en el que el delantero eibartarra marcó el 3-1 desatando un verdadero delirio en las gradas del estadio donostiarra, donde es un ídolo desde el mismo día que debutó como profesional con la camiseta de la Real Sociedad, un lejano ya 25 de octubre de 2015 en el Ciudad de Valencia, ante el Levante (0-4).

Proyecto de futuro

La renovación del bravo atacante eibartarra se enmarca en el ambicioso proyecto que tiene entre manos el club txuri-urdin para esta década. Mikel Oyarzabal va a ser el líder de un vestuario en el que ya hay varias piezas fundamentales con contratos largos, como son los casos de Remiro (2027), Robin Le Normand (2026), Martin Zubimendi (2027), Ander Barrenetxea (2027) o Jon Pacheco (2027). Dirigiendo el rumbo de la nave estarán el sempiterno Jokin Aperribay (2027), Roberto Olabe (2026) e Imanol Alguacil (2025). En la directiva txuri-urdin aún quedan casos importantes sobre la mesa por resolver como los de Mikel Merino (2025), Asier Illarramendi (2023) o David Silva (2023), aunque la sensación es que muchos de los pilares de la plantilla están bien atados. Diego Rico es otro de los futbolistas que está en negociaciones con el club para ampliar su relación contractual.

3 de abril de 2021 Oyarzabal es el hombre que devolvió a la Real Sociedad al olimpo de los grandes con su gol en la final de Copa

Oyarzabal es el jugador que devolvió a la Real Sociedad al olimpo de los grandes. Suyo fue el gol que coronó al equipo txuri-urdin como brillante campeón de la Copa del Rey un glorioso 3 de abril del año 2021, en La Cartuja sevillana ante el Athletic Club (1-0), su víctima predilecta. Con ese tanto del eibartarra se rompieron 34 largos y tortuosos años de sequía de la sección masculina sin títulos mayores (en 2010 se ganó la Segunda División). Con Oyarzabal en el verde la Real se ha consolidado como un equipo que pelea sistemáticamente todas las temporadas por acabar entre los seis primeros (cuatro clasificaciones a Europa League desde su debut). Sus próximos grandes retos tienen mucha relación también con el Viejo Continente. Por un lado, conseguir acabar entre los cuatro primeros de la Liga para regresar a la Champions y, por otro, superar la eliminatoria de octavos de final de la Europa League para seguir haciendo historia en un curso que, de momento, está siendo sobresaliente.