Va a tener que hacer sitio Mikel Oyarzabal en su casa porque sigue recibiendo premios y no le van a caber más. Esta vez ha recibido el galardón denominado «valores en el deporte» que concede la Universidad de Deusto de San Sebastián, lugar donde el jugador realista realizó sus estudios universitarios de Administración de Empresas. En esta tercera edición celebrada este jueves por la tarde se ha querido reconocer al atacante eibartarra por el valor de esfuerzo y tenacidad ante el reto de desarrollar unos estudios universitarios siendo deportista de élite. «Quiero dar las gracias a la Universidad y todas las personas que hay por detrás por este reconocimiento. Mi carrera empezó a la vez que me inicié con el primer equipo. Pude compaginarlo gracias al apoyo de la Universidad, que pudieron echarme una mano», ha comenzado el eibartarra.

No ha querido olvidarse de «mis amigos, con los que compartí piso, siempre me ayudaron cuando no pude acudir a clase. También a los profesores, que pudieron cuadrar horarios y me ayudaron. Tampoco quiero olvidarme de mi familia, que me han apoyado y me han echado un cable y me han inculcado los valores que tengo hoy en día». Por supuesto, alabó a la Real, que ha sido otra parte fundamental en su camino. «Desde que llegué trabajan desde el primer minuto para que me siga formando, no solo como futbolista, sino como persona y eso hace que no se me vaya la cabeza por otra dirección», finalizó en pocas palabras el realista con el premio en mano.

El acto también ha contado con la presencia del director deportivo de la Real, Roberto Olabe, que en primer lugar felicitó «a los premiados». Destacó el trabajo de lo «que viene sumergido a Zubieta. Soy de Vitoria, llevo mucho tiempo aquí y el otro día me preguntaban porque era diferente la Real. Es un proyecto basado en cuatro ejes, con un modelo identitario, especial, transformativo y creador». También puso en valor que el comportamiento de los jugadores de las categorías inferiores no lo ponen ellos, sino «ya vienen con unos valores, nosotros ponemos el compromiso de seguir con ellos». Los tres pilares en los que se sostienen son «vocación, mandato con la sociedad (acompañar y formar, no es de Zubieta, es de Gipuzkoa), y el compromiso». Para finalizar, recalcó que se quiere seguir trabajando en la misma dirección, en la que «seguir trabajando con el 80% del territorio. Tenemos 27 estudiantes de Deusto. El reto sigue siendo el desarrollo del itinerario de un deportista de élite. Esto tiene que ver con todos vosotros», sentenció.

Quiñones y la Federación Vasca de Rugby, los otros galardonados

Además, ha sido galardonada por el mismo motivo la exguardameta realista de Hondarribia Mariasun Quiñones, actualmente en el Athletic. Se emocionó al recordar todos los momentos vividos y la vía libre que le dieron desde la Universidad y su familia en su día para poder salir con su equipo, entonces la Real Sociedad, con el que fue campeona de Copa de la Reina. También recibió el premio la Federación Vasca de Rugby, por su proyecto de rugby inclusivo y por fomentar los valores de unión, equipo, humildad, compromiso e igualdad.