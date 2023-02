Mikel Oyarzabal: «Hemos perdonado el segundo gol y se ha notado el nerviosismo»

Mikel Oyarzabal, autor el único gol del partido contra el Celta, ha hecho autocrítica tras finalizar los 90 minutos. «Hemos tenido varias ocasiones peligrosas que no hemos podido meter y se ha notado el nervisosismo», ha explicado. A pesar de jugar los últimos veinte minutos de la segunda parte con un jugador más que el rival, la Real no ha logrado apuntalar la victoria. «Nos hemos metida atrás, no hemos sabido mover bien el balón y al final nos han metido ese gol», ha analizado. Con la cabeza pues ya en el partido contra el Valencia, el delantero deja claro «que no puede volver a pasar algo así».

Por su parte, Imanol Alguacil ha reconocido que estos son «puntos que duelen perder». El oriotarra ha visto el partido muy de cara con la expulsión de Tapia «pero no hemos podido sentenciar». Imanol reconoce que ya en los minutos finales «el partido se ha igualado». Aunque este punto sabe a poco, el entrenador de la Real confía en ganar al Valencia «para que este punto nos sirva en las próximas jornadas».