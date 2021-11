Mundial Qatar 2022 Mikel Oyarzabal, fuera de la lista de la selección española El capitán de la Real Sociedad, aún con problemas físicos, no ha sido citado por Luis Enrique; Merino, en cambio, sí está

Mikel Oyarzabal va a descansar en este próximo parón de selecciones. El capitán de la Real Sociedad no ha sido llamado por Luis Enrique para formar parte de la convocatoria de la selección española, en la que sí está Mikel Merino. El combinado estatal se juega en esta ventana internacional su clasificación al Mundial de Qatar 2022, enfrentándose a Grecia, el jueves 11 a las 20.45 horas en Atenas, y el domingo, día 14, en La Cartuja sevillana ante la Suecia de Alexander Isak a las 20.45 horas.

El resto de la lista la conforman los siguientes jugadores: David de Gea, Unai Simón, Robert Sánchez, César Azpilicueta, Dani Carvajal, Eric García, Pau Torres, Aymeric Laporte, Iñigo Martínez, Jordi Alba, José Luis Gayá, Koke, Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Mikel Merino, Ansu Fati, Pablo Sarabia, Rodrigo Moreno, Yeremy Pino, Pablo Fornals, Dani Olmo, Álvaro Morata y Brahím Díaz.

Luis Enrique Martínez y su cuerpo técnico han decidido no llamar al extremo eibartarra puesto que este aún está convaleciente de la lesión muscular que sufrió poco antes del encuentro de Liga frente al Mallorca en Anoeta. De esta manera, y si no se tuercen las cosas, Oyarzabal debería estar listo y en perfecto estado de revista para el partido de Liga que jugará la escuadra txuri-urdin ante el Valencia en el Reale Arena el domingo 21, a las 21.00 horas y, sobre todo, para la 'final' ante el AS Mónaco de la UEFA Europa League, el jueves 25 a las 21.00 horas en el Louis II.

A falta de dos jornadas para la conclusión de la fase de grupos, España cuenta en estos momentos con 13 puntos, dos menos que Suecia y cuatro más que Grecia. Los de Luis Enrique conseguirán el billete directo al Mundial de Qatar si ganan sus choques ante helenos y nórdicos. Si no es capaz de ganar los dos partidos, solo le valdría pinchar ante Grecia y ganar a Suecia, esperando que estos fallen ante Georgia. El segundo puesto del grupo da acceso a una repesca envenenada en la que se podría cruzar con rivales de mucho nivel.

Éxodo internacional

El que sí estará en estos dos partidos trascendentales para la selección de España será Mikel Merino, un fijo ya en las convocatorias de Luis Enrique. Una vez superados sus problemas en la espalda, el centrocampista txuri-urdin se ha vuelto a eregir en el líder del centro del campo de uno de los equipos de moda en Europa. A sus 25 años, el ex de Osasuna o Newcastle es uno de los jugadores más importantes de la Liga a nivel continental.

En el resto de la primera plantilla de la Real Sociedad también viajarán con sus selecciones en esta ventana internacional Alexander Isak, con Suecia, Matt Ryan, con Australia, y Alexander Sorloth, con Noruega. Además, hasta cinco integrantes del filial de Xabi Alonso han sido citados por Luis de la Fuente para jugar con la sub21 de España.