Mikel Oyarzabal: «Con este equipo se pueden hacer grandes cosas»
«No estuvimos a la altura y el rival fue mejor. Fue una de esas noches en las que no te sala nada, solo podemos aprender de los errores»
SAN SEBASTIÁN. Domingo, 1 septiembre 2019

Mikel Oyarzabal, uno de los protagonistas de este inicio liguero en clave txuri-urdin, está centrado ya en la próxima jornada, donde la Real se medirá al Atlético en el renovado estadio de Anoeta y buscará olvidar la decepción sufrida en el derbi vasco disputado el viernes en Bilbao.

- ¿Qué lectura se puede sacar del partido de San Mamés?

- No estuvimos a la altura y el rival fue mejor. Fue una de esas noches en las que no te sala nada, solo podemos aprender de los errores. Tenemos que fijarnos en las cosas que hicimos mal en Bilbao, porque no queremos repetirlas en el futuro. El Athletic tenía muy claro lo que quería hacer y cómo lo quería hacer, y el plan le salió bien.

- ¿Fue un problema de actitud o de fútbol?

- No creo que nos faltase actitud. Ya se vio en las primeras dos jornadas que el equipo está muy enchufado e implicado, estamos todos con muchas ganas. Simplemente no nos salieron las cosas, nos metieron el primer gol pronto y ya se nos vino todo encima...

- El VAR ha estado muy presente en las primeras jornadas.

- Es una herramienta que se supone que está para ayudar a que el juego sea más justo, y eso está bien. Pero tal vez haya que darle una vuelta al tiempo que necesitan para tomar las decisiones... El tiempo efectivo de juego se reduce mucho y es algo que no ayuda al espectáculo.

- Después de una derrota como la del viernes, ¿siguen creyendo en este estilo de juego?

-Claro, este modo de jugar es en el que creemos y confiamos todos nosotros. Venimos jugando así desde que llegó Imanol y así vamos a seguir.

- Las sensaciones en este arranque liguero son dispares.

- Los partidos de Valencia y Mallorca acabaron con resultados positivos y buenas sensaciones, y hay que quedarse con eso. Creo ciegamente en este equipo y en este proyecto, pero es verdad que tampoco hay que olvidar las cosas que hicimos mal en San Mamés.

- La plantilla este verano ha sufrido algunos cambios...

- Sí, puede parecer mirando al equipo titular que no ha cambiado mucho, pero si miras al conjunto del grupo ves que este año hay una gran plantilla. Creo que tenemos un equipo para hacer grandes cosas. A Imanol le va a costar hacer los descartes todas las semanas.

- Sangalli entró desde el banquillo en Bilbao y lo hizo bien.

- Es que se trata de eso, de que haya competencia entre nosotros. Debemos estar preparados para cuando el entrenador nos necesite. Ya se vio en la jugada del gol en Mallorca, en la que participaron dos jugadores que salieron desde el banquillo: Portu e Isak. La gente que sale fresca a veces te puede solucionar el partido.

- ¿Cómo ve el vestuario ese esperado regreso a Anoeta del día 14?

- Como todo el mundo, supongo. Estamos muy ilusionados y tenemos muchas ganas de disfrutar ya del campo terminado y de ver cómo ha quedado. El año pasado faltaba un fondo por construir, pero la diferencia con otras temporadas ya era notable. Así que ahora el ambiente va a ser mejor aún.

- El Atlético va a ser un rival muy duro de roer.

- Es un equipo muy fuerte, pero nosotros estamos muy ilusionados con ese partido y queremos levantarnos lo antes posible del golpe que nos llevamos en el derbi ante el Athletic. Es un encuentro que ya tenemos en mente y que estamos deseando que llegue para resarcirnos.

- La lesión de Illarramendi ha sido un palo duro...

- En el campo ya se vio que lo que le había pasado no era ninguna tontería. Lo único que podemos hacer es estar con él y apoyarle, queremos que vuelva lo antes posible a la dinámica del grupo.

- En el plano personal, ha vuelto a recibir la llamada de la selección.

- Es un motivo para estar contento con el trabajo que estoy haciendo en la Real. Es un premio y una razón más para seguir haciendo las cosas bien.