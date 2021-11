Al igual que la afición txuri-urdin, Mikel Oyarzabal ha mostrado su incomprensión por la decisión de Mateu Lahoz de anular el gol de Isak en una jugada en la que el propio árbitro había tocado el balón sin querer. «Nos vamos enfadados, con mal cuerpo. Todavía no he entendido la jugada», ha manifestado tras el final del partido.

Ante las cámaras de Movistar+, el capitán de la Real Sociedad ha dado su versión de como ha vivido la surrealista jugada. «Le he preguntado seis veces en directo y Mateu me ha dicho que su toque mejora la jugada. No lo entiendo porque el balón iba a Januzaj igualmente. No sabe si el pase era claro», ha asegurado Oyarzabal.

En el plano futbolístico, el delantero de Eibar ha defendido que el equipo no ha estado mal en la derrota frente al Espanyol (0-1) y ha achacado la mala racha de resultados a los «pequeños detalles». «En el campo estamos haciendo bien las coasas, aunqu es verdad que nos falta ése último pase para hacer goles».

Oyarzabal tampoco se ha querido quejar de las bajas de Silva y Merino. «Estamos los que estamos y vamos a seguir peleando los que estamos. Esto se saca adelante con la unión del grupo», ha concluido.