Oyarzabal estaba muy tocado al acabar el partido. «Es un día duro, difícil. Hasta el 0-2 la diferencia no ha sido tan grande, pero el segundo gol nos ha hecho mucho daño. Nada mas arrancar la segunda parte hemos tenido una ocasión que podía haber cambiado el rumbo pero no ha podido ser. Todo nos ha salido en contra, al revés. Toca asimilar esto, pasar página cuanto antes y pensar en ganar el domingo. Ellos han metido las ocasiones y nosotros no. Tenemos que seguir juntos por este camino».

El exrealista Juanmi, todo lo contrario: «Hemos hecho un gran partido ante un grandísimo rival. El equipo se ha desfondado, hemos estado acertados en las dos áreas. Estamos en un momento de confianza bastante bueno, con una buena dinámica de trabajo. ¿El regreso a Anoeta? He tenido buenos recuerdos».