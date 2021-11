Real Sociedad Mikel Oyarzabal, descartado para jugar contra el Sturm Graz El capitán no tuvo las mejores sensaciones en la prueba que hizo antes del derbi y tampoco está claro que llegue al duelo del domingo en Pamplona

Mikel Oyarzabal no jugará mañana (18.45) ante el Sturm Graz en la cuarta jornada de la Europa League y es seria duda para el encuentro del domingo ante Osasuna en Pamplona. Al capitán txuri-urdin se le esperaba en el derbi vasco pero en los días previos no se encontró tan bien como esperaba y se tomó la decisión de no correr riesgos con él,