Mikel Merino: «Los rumores sobre mi futuro no me importan. Hasta que no haya algo definitivo, no habrá noticia» El mediocentro de la Real Sociedad despeja las informaciones sobre su futuro pero no aclara si su primera opción es renovar: «Lo lleva mi representante y él me respeta»

Iker Valverde Miércoles, 12 de junio 2024, 13:58

El futuro de Mikel Merino se ha convertido en uno de los temas más importantes del verano realista. Una cuestión que «genera inquietud», como reconoció el director de Fútbol de la Real Sociedad, Roberto Olabe. Pero no parece que esa inquietud realzale se vaya a resolver con celeridad. El futbolista, que se encuentra concentrado con la selección española en Alemania para disputar la Eurocopa, no ha querido entrar en valorar «rumores» que apuntan al interés de clubes como el Barcelona, pero tampoco ha sido claro cuando se le ha preguntado sobre una posible renovación con la Real (su contrato acaba en 2025).

«No me gusta escuchar este tipo de cosas a no ser que sean de verdad y en última instancia. Hasta que no haya algo definitivo no voy a tener noticias», ha expresado cuando se le ha preguntado sobre el posible interés de otros equipos. «Tengo claro que este tipo de informaciones las dejo que las gestione mi representante. Él me respeta, y hasta que no haya algo definitivo no habrá noticias. Lo que leo en redes y me dicen mis compañeros se queda ahí», ha añadido.

Merino tampoco ha respondido si su interés es el de renovar con la Real pese al interés de otros equipos. «Cualquier rumor de mi vinculación a otro equipo me lo tomo como positivo de cara a mi club ahora mismo. Estoy jugando bien y es bueno que suenen equipos y que jugadores de la Real estén en el escaparate. Nosotros le damos cero importancia a esos rumores», ha explicado.

«Soy lo que soy por Imanol»

Merino ha manifestado su orgullo por compartir el vestuario de la selección española con otros cuatro compañeros de la Real: «Es un hito para el club tener cinco jugadores aquí y para nosotros representar a la Real en la selección española. Habla bien de lo bien que trabaja el club y de cómo se trabaja en categorías inferiores porque tres son de la casa», y ha bromeado sobre todo el tiempo que pasa con ellos: «Dentro de poco nos estaremos tirando de los pelos porque es mucho tiempo juntos».

El medio navarro también ha tenido palabras de agradecimiento para Imanol, sobre el que reconoce que le ha dado «las herramientas para mostrar todo mi abanico ahora en la selección». «He madurado mucho como jugador y todo es gracias a la Real y a Imanol».

Sobre el papel de Robin Le Normand, otro de los que suenan como posibles salidas de la Real Este verano, Merino se ha limitado a destacar que: «con Robin he tenido muchas experiencias. Le he visto crecer y mejorar como futbolista y persona. De su primer partido en la Real a ahora hay un mundo de diferencia y eso habla bien de él».