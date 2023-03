... y el Olímpico bajó el pulgar

Merino se adelanta en boca de gol a Karsdorp, pero no acierta en la ocasión que pudo ser el 1-1.

No se puede conquistar Roma si se huele la sangre del adversario y no se culmina la gesta atravesándole el corazón. Merino no acertó a clavar la espada en el león que coleteaba enrabietado sobre la arena por su incapacidad para comerse a la presa. ...

Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Mikel Merino