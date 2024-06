Mikel Merino se reunirá con la Real Sociedad y su representante tras la Eurocopa: «Seguiré mi carrera donde me pida el corazón y mi cabeza»

J. F. San Sebastián Domingo, 23 de junio 2024, 11:29 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Mikel Merino es uno de los jugadores de la Real Sociedad que más suenan en el mercado de fichajes de este verano. Hasta el momento rumores que él mismo se encarga de desmentir desde la concentración de la selección española en Alemania, donde disputa la Eurocopa 2024. El centrocampista navarro vuelve a elogiar al club txuri-urdin en sus entrevistas con los medios desplazados en la pequeña localidad de Donaueschingen y a dar pocas pistas sobre su futuro cuando solo le resta una temporada por concluir su actual contrato.

«Nunca he cerrado puertas a nada en mi vida. Lo he dicho cada vez que me han preguntado por mis intenciones de futuro. Jamás sabes qué puede pasar. Ahora mismo estoy encantadísimo de estar donde estoy y me siento un afortunado de vivir en mi casa. Era lo que necesitaba en su día. En este momento no me planteo nada, ni qué necesito ni qué no, pero he sido toda la vida un aventurero. Mis padres fueron los primeros que me incitaron a probar lo que era Alemania. Mis experiencias fuera han sido una gozada. Siempre me han gustado las aventuras», explica en una entrevista realizada por Relevo. «Estoy dispuesto a seguir mi carrera donde me pida el corazón y mi cabeza», añade.

El jugador de la Real Sociedad se muestra satisfecho con su carrera hasta el momento, en la que considera que los pasos que ha ido dando «han sido perfectos y en el momento idóneo para seguir creciendo como futbolista, y no quiero que acabe». «El siguiente paso tiene que venir desde dentro, desde mi, desde analizarme, ver qué jugador soy ahora, dónde estoy y dónde quiero llegar. Y cuál es la manera de hacerlo», añade, aunque también recuerda que todavía tiene un año de contrato con el club donostiarra y que está «en el mejor lugar posible para vivir y para crecer».

Merino también menciona explícitamente los rumores sobre su posible cambio de equipo que seguir en la Real Sociedad depende «de que se firme una renovación o no (sonríe). Ahora mismo no le doy muchas vueltas al asunto. Todo lo que tengo que pensar, lo haré después o está hecho ya de antes. Ahora mismo no lo analizo». Aunque el navarro es partidario de esperar: «en situaciones excepcionales como una Eurocopa o un Mundial, siempre les he dicho a mis representantes, a mis familiares y a mi gente cercana que intenten no hablarme mucho del asunto. Debo poner el cien por cien de mi foco en la Eurocopa. No me perdonaría que faltase algo de concentración en esto». Sí aclara, en otra entrevista al diario Sport, que en cuanto termine la andadura de España «me reuniré con el club y mi representante, a ver qué me tiene que decir y que no, e iremos viendo».

«El dinero no es una prioridad dentro de las ideas de mi trayectoria. Hay un porcentaje que importa, pero lo que primo es estar contento y feliz»

El pamplonés descarta que el dinero vaya a marcar su decisión: «Si algo he tenido siempre muy claro, y también gracias a mis padres, es que el dinero no es una prioridad dentro de las ideas de mi trayectoria. Es algo secundario. Lo que ganamos los futbolistas es suficiente como para no tener que preocuparte por ello. Hay un porcentaje que importa a la hora de tomar decisiones, como en todos los trabajos del mundo, pero lo que primo es estar contento y feliz. He tenido, y tengo, la suerte de estar en un lugar donde me quieren, donde me hacen sentir en casa, donde tengo a mi familia a 40 minutos y donde he conocido a mi mujer. Eso es lo que manda. El fútbol es mi pasión y las decisiones que tome irán en base a lo que me dicte el corazón a través de la pelota. Ahí es donde coloco el foco».

También recuerda en estas publicaciones su trayectoria en la Real Sociedad, «fundamental para mi, donde aprendí lo que significaban los duelos y ganarlos. Ahí me vino muy bien la figura de Imanol Alguacil para entender la importancia de la táctica en el fútbol... Todo eso me ha hecho ser un jugador de nivel internacional y me siento muy agradecido a Imanol».

Boda y vida en San Sebastián

Mikel Merino habla además de su reciente boda: «tengo la suerte de haberme casado con una persona espléndida, que sabe dónde se mete, que me valora y que es conocedora de que el fútbol es mi sueño y mi pasión. Ella también lo vive así. Es la que más ilusión tiene de poder acompañarme en esta Eurocopa». Aún tiene pendiente el viaje de bodas: «No tenemos nada decidido. Me está apretando para que mire algo, pero con esto soy como con los clubes: de momento quiero centrarme en la Euro».

Sobre su vida en San Sebastián destaca que es la ciudad ideal para quienes disfrutan de la gastronomía, como él y su pareja, aunque recuerda que «hay que cuidarse porque Imanol lleva a rajatabla el tema de la grasa». Sí tuvo algún exceso el día de su boda: «todo el mundo quiere tomar un chupito con el novio y no rechacé ninguno aunque los acompañé de agua».

