Mikel Merino (Pamplona, 1996) está cada día mejor de su lesión en el dedo meñique del pie izquierdo. Después de seis semanas sin entrenarse en el campo con sus compañeros su mejoría le hizo entrar con el grupo el pasado viernes y es optimista de cara al final de Liga. Su objetivo es recuperar sensaciones y clasificarse para Europa, un camino que empieza mañana ante el Betis.

– ¿Qué tal tiene el dedo meñique de su pie izquierdo?

– Tiene mejor pinta y otro color. Ya no tengo que pincharme cada vez que me pongo la bota, aunque tampoco puedo confiarme porque siempre estás a expensas de un golpe o un pisotón.

– ¿Cómo se produjo la lesión?

– Fue en el partido contra Osasuna, contra el que últimamente me pasa de todo, porque en la ida tuve un problema en la rodilla. Fue al principio, en un balón dividido con Lucas Torró en el que me llevé una patada. Enseguida noté mucho dolor pero era diferente porque no se iba con el paso de los minutos.

– ¿Y no pidió el cambio en el descanso?

–En el vestuario me quité la media y vi que el dedo estaba muy rojo e hinchado. No podía volver a ponerme la bota, así que hablé con el médico para que me pinchara y jugara la segunda parte.

– ¿Y pudo hacerlo como si nada?

– Es de las mejores inyecciones que me han puesto porque notaba un hormigueo pero no me dolía. Eso sí, sentía un bulto en el dedo y traté de no golpear con el exterior, aunque a veces pasa todo tan rápido que le di sin querer.

– Antes las fracturas en el dedo meñique se operaban, ¿por qué en su caso no ha sido así?

– Es que no está localizada en la base del dedo del pie, en lo que se llama el quinto metatarsiano, sino en la falange, en la punta del dedo. Es una fractura que se consolida sola a base de tiempo y descanso.

– Pero en su caso no se ha perdido un partido, ¿cómo lo ha hecho?

– Los primeros días no podía ponerme una zapatilla, así que iba descalzo o en chancletas. Cuando fui mejorando empecé a usar zapatillas anchas. Para los partidos necesitaba pincharme para ponerme las botas y jugar. Pero el efecto de la anestesia iba a menos.

– Jugaba sin entrenar...

– Trataba de hacer lo que podía. Trabajo dentro del gimnasio, algo de bicicleta y ejercicios de fuerza. Pero es imposible mantener la condición física sin entrenarse en el campo. Con los partidos ya no era un problema de dolor sino de condición física.

– ¿Cuál fue el peor momento?

– En el Pizjuán. La anestesia funcionaba cada vez peor y físicamente me sentía mal. En el fútbol, a partir de las dos semanas sin entrenar notas un bajón importante. Traté de suplir esa falta de físico administrando de forma más inteligente los esfuerzos, corriendo menos y colocándome mejor.

– Pero así no podía seguir...

– Acabé ese partido con malas sensaciones y decidimos parar para que el dedo se recuperase. Coincidió con que no había Liga. Yo quería estar bien. No podía estar pinchándome todos los días porque el dolor seguía presente.

– Contra el Espanyol dijo Imanol que estuvo a punto de no entrar en la convocatoria.

– Había pasado 15 días parado desde Sevilla. La víspera del partido me puse las botas por primera vez y las sensaciones no eran buenas. Pensé que tendría que descansar pero conforme se acercó la hora entre Imanol y yo decidimos que fuese al banquillo.

Nuevas botas «Di con unas Predator de 2002 más anchas y con cordones para atármelas a mi medida que no me hacen daño en el dedo»

– Menos mal porque forzó el penalti del triunfo, ¿cómo se decidió a jugar los últimos minutos?

– Buscando en casa di con unas botas viejas que no me hacían daño en el dedo. Yo utilizo las Adidas Predator y di con unas Predator antiguas del 2002, aquellas de la lengüeta roja. Hablando un día aquí en Zubieta con Xabi Alonso era con las que jugaba él en aquella época. Son un modelo de cuero que protege más el pie, tiene la forma más ancha y cordones que me permiten atármelos a mi medida. Con ellas pude jugar por primera vez sin pincharme.

– La entrevista parece un consultorio médico pero es que en este 2022 lleva dos golpes en la cabeza, el dedo roto del pie, la mano... ¿me dejo algo?

– No. En la mano tengo dos fracturas que me hice en Leipzig, sí. Pero he podido jugar con ellas. Son gajes del oficio que se dice.

– Su madre lo pasará peor que la de un torero, ¿no?

– Casi, casi... Cuando llego a casa después de un accidente de estos le veo en la cara que está preocupada. Yo intento no quejarme para que no sufra. Sabe muy bien lo que hay porque mi padre también fue futbolista y lo ha vivido en primera persona, pero hay veces que no se acostumbra. La brecha de Valencia la llevó muy mal porque estaba en el estadio y luego estuvimos juntos y me veía aturdido.

– Viendo como es, ya le costaría perderse el partido de vuelta contra el Leipzig...

– Me dolió mucho porque veníamos con mucha confianza de la ida. Llegó un momento en el que no podía engañarme a mí mismo y tenía que ser sincero. Hay unos protocolos que cumplir y el doctor me advirtió de que no era el primer golpe en la cabeza y que era peligroso. Fue la decisión correcta y más responsable.

– ¿Dentro de lo malo, haber estado parado le puede ayudar a llegar con chispa al final de Liga?

– El cuerpo humano no es matemático. Yo noto que llevo un mes sin entrenar. Tengo casi sensaciones de pretemporada cuando empiezas a arrancar. Me imagino que será cosa de dos o tres semanas. Ojalá a partir de ahora puede sentirme más fresco.

– En cuatro años se ha convertido en uno de los hombres más importantes de la Real y cada vez se le relaciona con más equipos. ¿Prevé un verano movido?

– Estoy muy tranquilo. Es una filosofía de vida que aplico al fútbol. No tener altibajos me permite rendir a mi mejor nivel. Con los rumores pasa lo mismo. Desde que tenía 18 años he vivido rumores en los mercados de verano e invierno y sé que si les hago caso solo pueden desestabilizarme. Mis representantes son los que llevan el tema y me llaman cada vez que hay algo importante.

– ¿Y le llaman mucho?

– No. Ellos saben que soy una persona tranquila y que no quiero que me llamen continuamente. Igual que yo tampoco les llamo. Hablamos, estamos en contacto, pero no voy detrás de ellos a ver qué hay de cierto cada vez que se escribe algo de mí. Sé que la mayoría de los rumores son mentira.

– ¿Siente que aún puede seguir mejorando en la Real? Tiene contrato hasta 2025...

–Yo no me pongo una fecha de caducidad en un sitio. Tu carrera, tu vida y los acontecimientos que suceden marcan el devenir de las cosas. Tengo margen de crecimiento y en la Real ha crecido en estos cuatro años. No creo que mi crecimiento dependa del lugar o del equipo en el que esté. Dependerá de mi exigencia y sé que en la Real puedo seguir haciéndolo.

– Así que la próxima temporada se ve en la Real...

–No me hago películas y mi realidad es que soy feliz en la Real y solo pienso en entrar en Europa.

– ¿La competición europea que juegue la Real la próxima temporada puede ser importante al tomar una decisión?

– Ojalá juguemos la Champions porque encaras la temporada con otra motivación y otras ganas, pero lo importante es estar en Europa por tercer año seguido. La Champions sería un regalo.

– Están a tres del cuarto pero ahora son sextos, plaza de Conference. ¿Cuál es el objetivo?

– Queremos ir a Europa League. Si luego toca Conference, estaremos contentos también. Lo importante es lucir el escudo de la Real por Europa porque estos dos años nos han tocado rivales buenos y hemos aprendido un montón con las experiencias vividas.

– Pero no es lo mismo Conference que Champions...

– Claro que no. Pero tampoco estamos para elegir. Nos quedan partidos muy difíciles por delante y van a ser los detalles los que decidan la clasificación final. La temporada ha sido muy buena pero nos la vamos a jugar en estas siete jornadas.

– Desde la eliminación contra el Leipzig llevan cinco victorias y un empate en siete jornadas. ¿Tanto se agradece jugar un partido por semana?

– Mucho. Son tres o cuatro días más de descanso. También es verdad que cuando entras en dinámicas de un partido mentalmente las semanas se hacen largas y si no tienes claro el objetivo puede desestabilizar al grupo. Europa consume muchas energías, aunque es lo que queremos. Mira dónde está el Villarreal en Liga con el pedazo plantillón que tiene.

– ¿Da la sensación de que esta temporada han llevado mejor en Liga los esfuerzos europeos?

– También ha habido momentos en los que no nos han salido bien las cosas, pero quizás no durante tanto tiempo. Física y mentalmente sabíamos lo que supone jugar cada tres días y cada vez estamos mejor preparados. Si seguimos en Europa creo que el año que viene lo vamos a hacer aún mejor.

– Sin embargo es en Europa donde les falta dar un pasito, ¿no?

– Es que no tienen nada que ver unos partidos con otros. Y solo juegas ocho al año, así que el aprendizaje va más lento. El ritmo de los partidos es diferente y conforme adquieres experiencia sabes cuál es el que te conviene.

– ¿Las eliminaciones ante el Betis y el Leipzig han hecho que viéramos con peores ojos la temporada de lo que está siendo?

– Fueron dos golpes duros. Es algo que puede pasar cuando te enfrentas ante equipos muy buenos a doble partido. También afecta ver el ejemplo del Villarreal, que ganó la Europa League y ahora ha eliminado al Bayern. La gente se pregunta por qué no podemos hacer lo mismo. Creo que somos dos casos diferentes. Hay que mirar de dónde viene el club y el proceso que está llevando. La progresión es evidente. Esta temporada es mejor que la pasada.

– ¿Mejor que la pasada?

– Sin duda. La Copa que ganamos fue trabajo de la 19/20. Este año hemos subido el nivel. El listón está más alto y aquí andamos, preguntándonos si podemos ir a la Champions porque está a tres puntos... Ir tres veces seguidas a Europa es algo histórico. El trabajo bien hecho es lo que nos da fuerza para seguir pensando que podemos aspirar a más cosas.

– Volviendo a la pregunta anterior, ¿por qué el Villarreal sí y nosotros no?

– Para empezar, tiene una plantilla de nivel alto con jugadores de mucha experiencia. Ésa es la diferencia. No es que tengan 6 ó 7 jugadores que pasen de los 200 partidos. Es que el 70% supera los 300 encuentros y tienen mucho recorrido en Europa. Eso es algo que no puedes adquirir de un día para otro. Tienes que construirlo, y en eso andamos. Somos una plantilla joven con chavales de casa que aún no tenemos ese grado de experiencia mientras que ellos tienen un equipo de gente veterana ideal para explotarlo en competiciones a eliminatorias.

Objetivo «Lo importante para todos es estar en Europa por tercer año seguido. Jugar la Champions sería un regalo»

– ¿No le da la sensación de que nunca llegamos en el mejor momento a febrero?

– Nos hubiera gustado eliminar al Leipzig pero para superar esos momentos hay muchos factores que son claves. Uno es los sorteos. Llevamos dos años que nos han tocado rivales de mucho nivel, tanto en fases de grupo como en los cruces. Después, a nivel de salud, tampoco hemos llegado de la manera más sana. Y aun así plantamos cara al Leipzig, que fue semifinalista de Champions hace dos años. Y no se trata de poner excusas sino de contar la realidad.

– Mañana llega el Betis, ¿hay ganas de revancha después de los dos últimos precedentes?

– Queremos redimirnos porque entonces no dimos la mejor imagen. Sí tenemos ganas de eso. Creo que tenemos nivel para salir a por ellos y ganar el partido.

– ¿Les puede afectar a ellos tener una final de Copa encima?

– Puede que en algún momento te llegue el foco de la final antes que el de este partido. Que te cueste centrarte. Pero el Betis tiene un gran equipo y está acostumbrado a jugar partidos importantes.

– ¿Quién quiere que gane la Copa?

– Conviene que gane el Betis para que se genere un puesto más en Europa. Pero no es algo que depende de nosotros, por lo que nuestro trabajo es ganarles en Anoeta para no depender precisamente de factores externos.

– Betis, Barcelona, Villarreal y Atlético. Menudo final del Liga...

– Este año hemos tenido un nivel muy bueno ante rivales de la segunda mitad de la tabla. Cuando llegué en 2018 se nos achacaba que no ganábamos a los de abajo. Ahora tenemos partidos bonitos ante equipos grandes que, con una semana para prepararlos, los vamos a afrontar con toda nuestra fuerza y mirándoles a los ojos.