Mikel Merino es una persona exigente, por eso cuando se le pide una valoración de su temporada se lo piensa bien antes de responder. Está satisfecho con su evolución pero su ambición le impide ser conformista.

– Así que aún puede progresar...

– Cada año me encuentro mejor en cuanto a peso, madurez y comprensión del juego. Creo que he dado un paso adelante, aunque quizás no ha habido tanta diferencia como de la segunda temporada a la primera o de la tercera a la segunda. Entiendo mejor lo que pasa en el campo y me siento más líder para que el equipo no se caiga en algunas situaciones. Me ilusiona ver que tengo margen de mejora.

– ¿...?

– Creo que estoy más tranquilo y leo mejor los tiempos del partido. Distinguir cuándo necesitas un pase hacia adelante para iniciar una transición y cuándo, aún pudiendo darlo, lo que se reclama es que el equipo se asiente y respire.

– ¿Antes era un jugador más de ida y vuelta y ahora es menos impulsivo?

– Hay momentos en los que hay que jugar directo, pero no siempre. Contra el Elche le lancé dos o tres pases en profundidad a Sorloth porque veía que ellos venían altos y a pares. Entendía que podíamos hacerles daño así. Es algo que depende de muchos factores: el resultado, el cansancio, los partidos que lleves en las piernas...

– Siempre dice que querría meter más goles. ¿Contento con los cuatro que ha marcado?

– Bueno... –responde sin mucha ilusión–. Me gustaría hacer ocho goles por temporada. Un centrocampista con esos números ya es un centrocampista completo. He tenido ocasión para meter alguno más, aunque sé que mi trabajo es que los demás hagan goles y no que yo los marque. Pero soy ambicioso y aunque sé de mis obligaciones defensivas también quiero que se note mi presencia en el área contraria.

– ¿Confía en estar en noviembre en el Mundial de Catar?

– Creo que tengo nivel y capacidad para estar en la selección pero depende de lo que el seleccionador considere oportuno y de lo que yo haga en la Real.

– ¿Estaba pactado no ir con la selección en estos dos amistosos de marzo para terminar de recuperar de la lesión en el pie?

– La Federación está en contacto con los servicios médicos de los clubes y saben cómo están los jugadores seleccionables cada vez que va a haber una convocatoria. Dejémoslo ahí...

– ¿Le llamó Luis Enrique para preguntarle por su estado?

– No, que va.

– El año pasado se perdió la Eurocopa por la lesión en la espalda. Ya es hora de que acabe ese mal fario con la selección, ¿no?

– Hasta ahora no he podido ir estando sano y al 100%. Siempre he tenido algo. Que si la rodilla, la espalda, ahora el dedo del pie... Tengo ganas de ir sintiéndome a tope de mi capacidad.