Real Sociedad «Si se mantiene el grupo un par de años la Real tendrá un equipo brutal» Mikel Merino, en Zubieta. El centrocampista ha jugado a buen nivel en su debut en Primera pero aspira a hacerlo mejor el próximo año. / LUSA Mikel Merino (Jugador de la Real Sociedad) MIGUEL GONZÁLEZ SAN SEBASTIÁN. Sábado, 11 mayo 2019, 09:49

Mikel Merino (Pamplona, 1996) ha sido uno de los destacados de la segunda vuelta liguera. A pesar de su juventud y de debutar en la Liga, ha tirado del carro en los peores momentos y llega a este partido después de firmar tres grandes actuaciones como pivote único desde el Camp Nou. No renuncia al sueño europeo y cree que la Real tiene un enorme potencial de futuro si mantiene el bloque.

- ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando se ve a tres puntos del séptimo a falta de dos jornadas?

- Matemáticamente hay opciones bastante reales y vamos a pelearlas. A ver si tenemos la suerte que nos ha faltado en otros momentos.

- ¿Prefiere jugar ante el Real Madrid que contra el Celta?

- Medirte a un equipo que se juega la permanencia es muy duro porque tiene una intensidad diferente. Jugar contra el Real Madrid no es fácil, por la calidad de sus futbolistas, pero viene sin esa presión.

- Para la afición el del Madrid es uno de los partidos del año...

- Contra los de abajo se supone que tienes que ser superior, ganar y jugar bien, y no es nada fácil. Ante los grandes sucede al revés. La gente entiende que te pueden ganar, pero internamente para los jugadores es un reto y nos venimos arriba. Ya ganamos en el Bernabéu y por qué no lo vamos a hacer ahora.

- Miro la estadística de los ocho últimos enfrentamientos contra el Madrid en Anoeta y solo veo un triunfo de la Real...

- También llevábamos quince años sin ganar en el Bernabéu cuando lo hicimos en enero, ¿no? -risas-.

- ¿Prefiere un Real Madrid con bajas y hombres secundarios o medirse a toda su armada?

- Me gusta jugar contra los mejores. Hace que subamos nuestro nivel, estemos más metidos en el partido y que la concentración sea máxima. Hay muchos jugadores en el Madrid que querrán reivindicarse.

- ¿Qué le dice el dato de que en Anoeta solo hayan ganado seis partidos de dieciocho?

- Jugar en casa tiene que ayudarte porque lo haces con el viento a favor, pero a veces se vuelve una carga por la presión que implica. De todas formas, desde la llegada de Imanol se han logrado cinco victorias y tres empates en diez partidos.

- ¿Cómo calificaría la temporada?

- Si quedamos séptimos no todo habrá sido malo, y si no lo hacemos, muchos entenderán que habrá sido negativa. La línea que separa el éxito y el fracaso es muy fina. Para mí ha sido una temporada rara en la que no hemos estado tan bien como queríamos, pero tampoco tan mala.

- ¿Cómo se explica que aún haya opciones de ir a Europa?

- La clave ha sido que no nos hemos rendido nunca. No hemos tirado la toalla. No nos hemos dejado llevar por el pesimismo. El equipo siempre ha creído en sus posibilidades, ha priorizado el juego y ha tenido paciencia, y ahora nos hemos enganchado a esa pelea.

- Tiene que dar rabia haber dejado escapar catorce puntos en Anoeta ante Huesca, Rayo, Girona, Valladolid, Levante y Villarreal, los seis últimos...

- Jugar ante los de abajo parece fácil pero no es tan sencillo. Está claro que esos puntos que han volado nos han impedido estar más arriba.

- El año que se han quitado las pistas y ha habido mejor ambiente es cuando peores resultados se han conseguido en Anoeta...

- El estadio es una pasada y la temporada de la Grada Zabaleta ha sido espectacular. Lo agradecemos de corazón, porque nos ayudan mucho. Pero desgraciadamente la afición no decide los partidos y no hemos sabido responder a ese apoyo.

- Resultó emotivo el arrope que les dio la grada después de la derrota ante el Villarreal. Después han sumado seis puntos de seis. ¿Ahí se inició esta última reacción?

- Puede ser. Veníamos de hacer un buen partido en el Camp Nou y contra el Villarreal no merecimos perder. La derrota fue un palo. Agradecimos aquel apoyo en los malos momentos, porque el aficionado tiene que estar a las duras y a las maduras. En Osasuna me han criado así.

- ¿Qué valoración hace de su temporada en el plano personal?

- Ha sido de toma de contacto con Primera División, porque venía de jugar en Alemania y en Inglaterra, pero no conocía la Liga. He aprendido cómo son los compañeros, los rivales, cómo se juega... El año que viene seguro que lo hago mejor.

- En pretemporada sufrió una lesión en el hombro y en septiembre se rompió el aductor para dos meses, ¿no le han condicionado demasiado las lesiones?

- En verano se me salió el hombro por completo y he arrastrado ese problema durante el año.

- ¿Ya se ha recuperado?

- Estoy bien. No tengo problemas. Pero al salirse el hombro los músculos que lo sujetan se dieron de sí y es más fácil que se me salga. De hecho, en algún partido se me ha salido y ha vuelto a entrar.

- ¿Y la del aductor?

- Aquella fue más dura porque coincidió que estaba levantando el vuelo y volví a parar. Fueron dos meses sin jugar, y luego cuesta mucho recuperar las mismas sensaciones de antes. Fueron partidos duros en los que me costó dar mi nivel.

- ¿Por qué ha habido tantas lesiones musculares en el equipo?

- No lo sé. Nunca había vivido algo así ni en Osasuna ni en el Borussia ni en Newcastle. No hemos conseguido estar el bloque entero junto en ningún momento. Ni repetir un once y que nos conozcamos los compañeros que jugamos en la misma zona del campo. Esas asociaciones que son tan importantes...

- Una vez recuperado llega su primer gran partido en la Real, el 6 de enero en el Bernabéu. ¿Qué sensación le dejó?

- Fue un día muy especial. Era el debut de Imanol, cambiamos de forma de juego, ocupé una posición distinta en la tercera altura del centro del campo con Illarramendi y Zurutuza, era mi primera vez en un campo tan espectacular... Y enseguida me hacen un penalti y nos ponemos por delante. Disfruté mucho.

- En el Camp Nou también rindió a gran nivel. ¿Le van las emociones fuertes?

- En la segunda vuelta he tenido mucha continuidad y eso se nota. He agradecido el trabajo de prevención en Zubieta para no lesionarme. Como el del Bernabéu, son partidos que me gustan y en los que me vengo arriba. Jugar ante los grandes es una motivación extra. Quieres llegar a su altura y te das cuenta de la suerte que tienes de estar allí con ellos.

- ¿Los partidos ya no se le hacen tan largos?

- Noto que he crecido. Llegué de la Premier tras jugar 24 partidos, 14 como titular, aunque no participé mucho en el tramo final. Me costó arrancar aquí al principio. Corría 12 kilómetros por partido pero no eran 12 kilómetros de calidad. Acababa fatigado. Ahora corro lo mismo pero siento que los aguanto mejor, que son de más intensidad.

- La lesión de Zubeldia le abrió la puerta a jugar de 'cuatro' y ahí se ha visto su mejor versión...

- Me he sentido cómodo. Tienes muchos apoyos y no tienes que hacer trayectos largos a alta intensidad. Eso te permite estar más fresco. Jugué ahí un año entero en Osasuna y me desenvuelvo bien.

- Su dominio del juego aéreo y cultura táctica defensiva al haber jugado también de central le ayudan a desempeñarse mejor ahí...

- Es verdad. Tengo unas características que se asemejan a las de un mediocentro defensivo o un central. En Alemania jugué un año de central. Alternar tantas posiciones me permite entender mejor el juego.

- Teníamos un debate en el 'cuatro' entre Illarramendi y Zubeldia y ahora se añade un jugador más...

- Bendito problema. Los jugadores de calidad siempre son complementarios y la Real tiene muchos. Esta temporada hemos jugado los tres juntos varias veces y nos ha ido bien.

- También jugar atrás le exige arriesgar en la salida de balón, ¿cómo lo lleva?

- Jugamos con los compañeros muy abiertos y asumimos la responsabilidad desde atrás, con lo que el riesgo es grande. No se pueden perder balones porque el rival te penaliza, pero es cuestión de tener continuidad y saber en qué zona puedes hacer ciertas cosas y en cuáles no.

- Quiénes le conocen dicen que su mejor posición es la de interior por la izquierda...

- Si te digo la verdad no sé cuál es mi verdadera posición. Me gusta llegar a zona de último pase y de remate. El cuerpo me lo pide. Pero también estoy cómodo jugando de cara.

- Lo que no sé es si había jugado de interior a pierna cambiada, por la derecha.

- En la sub-21 alguna vez. No me encuentro mal. Tengo la salida por fuera sencilla y por dentro, con mi pierna buena, tengo más facilidad para salir de situaciones comprometidas. Es donde empecé a jugar en el Bernabéu coincidiendo con la racha buena. Con Januzaj me entiendo muy bien, tanto dentro como fuera del campo. Hablo con él en inglés. Cuando tienes jugadores de calidad cerca es muy fácil jugar al fútbol.

- La Real no ha podido dar continuidad a un once. ¿Cuánto ha influido en el rendimiento?

- Nos ha mermado bastante. Es una circunstancia que no se ha llegado a valorar en su justa medida. El equipo ha peleado con muchas bajas con jugadores jóvenes de la cantera.

- ¿En qué cree que ha mejorado este año?

- Me he dado cuenta de lo que significa cuidarse al 100% para dar la mejor versión en el campo. Y he aprendido a jugar en la Liga.

- ¿Hay muchas diferencias con Alemania e Inglaterra?

- Aquí el fútbol es más inteligente. Tácticamente los jugadores son mejores. Nadie te entra a lo loco, los pases son más difíciles. Tienes que buscar pases previos antes de hacer el bueno. En Inglaterra el partido se rompe mucho y siempre tienes un pase claro si superas la presión individual. Aquí hay mucha gente detrás del balón y tienes que hacerlo muy bien para llegar a gol.

- ¿En qué debe mejorar?

- En meter más goles. También debo estar atento a lo que tengo a la espalda. Aquí te aprietan bien y hay que hacer un barrido del campo previo antes de recibir.

- ¿Qué le dice que hayan jugado partidos con un once de 23 años de media?

- En el fútbol no se valora el futuro. Solo vale el presente. Se pierde de vista lo que tienes en casa. Aquí hay jugadores muy jóvenes con los que dentro de un par de años, si se mantiene el grupo, la Real tendrá un equipo brutal. Los más mayores tienen 26-27 años.