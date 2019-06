Real Sociedad Mikel Merino no se ejercita por migrañas Lunes, 3 junio 2019, 07:19

El centrocampista de la Real Mikel Merino no se ejercitó ayer por precaución tras sufrir migrañas al finalizar la sesión matutina de la selección sub21. Un contratiempo que no reviste gravedad alguna y del que el jugador realista ya se encuentra mejor, pero se decidió que no saltase al terreno de juego junto al resto de sus compañeros para que se recuperase al completo y pueda entrenar hoy lunes.