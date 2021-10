Mikel Merino 'El conde' toma los mandos

Martes, 26 octubre 2021, 13:09

La temporada 2019/20 será recordada durante mucho tiempo y por muchos motivos. El principal de ellos, claro está, la pandemia derivada de la COVID-19, que obligó a parar la competición, siendo ésta retomada en junio para disputar, en poco más de un mes, once jornadas a un ritmo frenético. Los aficionados de la Real Sociedad, además, contarán durante muchos años que esta campaña fue la de la clasificación para una final de Copa que se celebró (¡y ganó!) un año después y la del postrero gol de Januzaj en el Wanda, que sirvió para que el club txuri-urdin terminase la competición en la sexta plaza.

En una temporada con muchos nombres propios, el galardón DV de Oro fue para Mikel Merino, apodado cariñosamente 'El Conde' por la afición blanquiazul. Oyarzabal, a cinco puntos, y Zubeldia, Le Normand e Isak, éstos más lejos, fueron los siguientes al navarro en una clasificación en la que el tramo final de la competición, esos once partidos tras el parón por la pandemia, fueron decisivos. Y, en esos encuentros de junio y julio, Mikel Merino fue el mejor realista. Él sobresalió en un equipo cansado; él lideró la nave txuri-urdin en momentos de zozobra y él supo entender lo que la Real necesitaba en cada partido y en cada momento. El navarro se reveló como un jugador superlativo y la renovación hasta 2025 fue un premio para Merino y todo un alivio para esos aficionados realistas que temían por que otros intentasen fi charle.

Asentado en dos años

Mikel Merino se formó en la cantera de Osasuna, donde jugó 54 partidos en Segunda con su primer equipo. Los 'rojillos' traspasaron a su mayor promesa al Borussia Dortmund, donde Merino no tuvo suerte, por lo que al año siguiente fue cedido al Newcastle. Tras 24 partidos a las órdenes de Rafael Benítez, el pamplonica llegó, con 22 años, a Anoeta.

Su primera temporada de txuri-urdin no fue sencilla ya que los resultados y el físico no le acompañaron durante los primeros meses, a las órdenes de Asier Garitano. A partir de navidades, ya con Imanol en el banquillo, Merino se asentó en el 'once' y entendió lo que Alguacil quería de él. El equipo fue hacia arriba y, después, Merino se proclamó campeón de Europa sub-21.

En la temporada en la que la Real volvió a campeonar, Merino fue un verdadero mariscal en el centro del campo logrando marcar, además, cinco goles en Liga y uno más en una Copa para la historia. En la retina queda, además, ese robo que fue la génesis del gol decisivo en La Cartuja.

Ganador en: 2019/20 Nombre Mikel Merino Zazón

Nacimiento 22 de junio 1996

Lugar Pamplona (Navarra)

Debut 18-08-2018 (Villarreal-R. Sociedad 1-2)

Posición Centrocampista

Trayectoria en La real Temporadas 4

Partidos 122

Goles 14

Títulos 1 / 1 Copa del Rey (2019/20)

Temporada 2019/20 Partidos Liga /Titular 36/35

Goles en Liga 6

Posición en Liga 6º

Copa del Rey Final. Partidos: 6. Goles: 1

La renovación hasta 2025 ha sido el mejor premio para Mikel Merino, DV de Oro de una temporada inolvidable en la que Willian José, Isak, Oyarzabal, Portu o, por supuesto, Ødegaard, brillaron con luz propia.