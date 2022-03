Mikel Merino se queda finalmente con una amarilla que no merece. El navarro vio la cartulina en el minuto 82 ante el Real Madrid después de una entrada a Camavinga. Las imágenes demuestran todo lo contrario. Fue el propio francés quién le propinó un pisotón realizándole una clara plancha. La Real recurrió durante la semana al Comité de Competición, que ha desestimado el recurso del club txuri-urdin.

Para prosperar el recurso de la Real debe haber un error manifiesto en la redacción del acta, que reza lo siguiente. «Mikel Merino Zazón fue amonestado por derribar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón», algo que, a todas luces, no ocurre. No ha sido suficiente para que Competición le retire la amarilla, al entender que las imágenes enviadas por el club «no demuestran de modo indubitado dicha versión, no logrando en definitiva desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral», dando a entender que no hay un error claro o patente en su redacción.

La cartulina, en todo caso, no acarrea sanción puesto que es la séptima amarilla que ve el pamplonés, la segunda de su segundo ciclo de tarjetas. La Real puede iniciar un nuevo recurso ante el Comité de Apelación para que se anule la amonestación.