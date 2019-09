Rueda de prensa Moyá: «Me gustaría que la Real Sociedad ejerciese la opción unilateral que hay en el contrato para que siga un año más aquí» Moyá, durante la rueda de prensa. / RS El portero txuri-urdin está encantado en el equipo y confiesa que está atravesando uno de los momentos más especiales de su carrera deportiva MIGUEL GONZÁLEZ Miércoles, 18 septiembre 2019, 14:18

Miguel Ángel Moyá está encantado con la situacion que vive en la Real Sociedad, donde se ha convertido en el portero titular en ese arranque de Liga. Así lo ha expresado en Zubieta: «Lo llevo muy bien. Es una sensación después de tantos años de carrera a la que estoy acostumbrado, aunque llevara seis o siete meses sin jugar. No entraba en las quinielas que pudiera jugar de inicio, pero era algo que me motivaba para seguir trabajando y revertir la situación. Estoy contento de empezar la Liga jugando pero también hay que estar preparado para seguir apretando, porque no me puedo relajar. La temporada es larga y habrá minutos para todos».

El mallorquín admite que hubo momentos en pretemporada que pensó que no iba a arrancar la Liga de titular. «Un 50% me lo esperaba y un 50% no me lo esperaba. No ha sido empezar de cero, porque he trabajado para ello, pero la llegada de Remiro parecía que me dejaba con menos opciones. Esto es consecuencia de la pretemporada y de trabajar bien a diario».

Con 16 años a sus espaldas en la máxima categoría, Moyá confiesa que atraviesa uno de los momentos más especiales. «Ha sido un inicio caprichoso de Liga a nivel personal porque de las cuatro primeras jornadas han sido tres partidos contra exequipos y el otro un derbi vasco. En lo emocional ha sido muy especial. Cuando alguien está más cerca del fin que del inicio siempre valora más los partidos que juega».

Contra el Atlético protagonizó unas de las intervenciones más espectaculares del partido con esa mano a Vitolo que evitó que el cuadro colchonero se metiese en el encuentro. «Fue una jugada muy rápida con todo el mundo muy cerca. Parece sencillo decir que entrenamos ese tipo de acciones y que por eso acaban saliendo. Pero es así. La figura del entrenador de porteros es muy importante porque ese trabajo específico da resultados. Y en esa jugada de velocidad de reacción se vio. Fue dosis de suerte, de estar colocado y de que el remate de Vitolo no fuera más esquinado».

Moyá afirma que se siente bien y que espera alargar su carrera deportiva. «Cuando digo que estoy cerca de mi final lo digo porque llevo 16 años y no creo que dure 16 años más. Pero espero que dos, tres o cuatro años pueda estar ahí. Será el fútbol y mi cuerpo los que dictaminen hasta cuándo pueda seguir. Sí me gustaría que se pudiese ejercer la opción opcional que tiene la Real de prorrogar el contrato un año más, hasta 2021, aunque es algo secundario ahora mismo».

Sobre el partido del domingo en Cornellá asegura que el Espanyol es un buen equipo que les pondrá las cosas muy difíciles. «Se le han ido dos piezas fundamental como Iglesias y Hermoso, aunque es normal que cuando destaquen los grandes llamen a su puerta. Han cambiado de entrenador pero la idea sigue siendo la misma. Tiene un equipo joven y rápido, con una apuesta clara por la cantera. Les ha costado arrancar pero ya han ganado su primer partido. Hubiera preferido que no hubiera puntuado en Ipurua porque ese buen resultado les habrá dado moral».