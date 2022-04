Un jugador de la Real Sociedad se encuentra en el foco de actualidad del fútbol norteamericano. Jonathan Gómez, el lateral izquierdo norteamericano fichado este año para el Sanse de Xabi Alonso se enfrenta a una disyuntiva importante que implica a su país de nacimiento, Estados Unidos, y al país de origen de su familia, México. La selección mexicana absoluta ha publicado esta pasada madrugada la lista de convocados para el encuentro amistoso que disputará ante Guatemala el próximo día 27. Una lista en la que figura 'Jo-Go', como es apodado el lateral realista.

Hasta aquí todo parece normal. Un lateral joven, de 18 años, y con proyección, que el Tata Martino, seleccionador de la tricolor, desea ver en acción. El Tata ha confeccionado una lista con jugadores no habituales, ya que el encuentro amistoso que se celebrará en Orlando no está dentro de las fechas FIFA, por ello no están en la convocatoria los Guardado, Raúl Jiménez, Tecatito Corona o Lainez. Son todos de la liga mexicana, salvo un guardameta de la liga estadounidense, el propio Jonathan Gómez y el jugador del Arsenal Marcelo Flores que, curiosamente, nació en Cánada.

Convocatoria de México.

Lo curioso es que Jonathan Gómez acudirá a esta convocatoria después de que hace solo cuatro meses haya debutado con la selección absoluta de Estados Unidos en un amistoso ante Bosnia. De ahí que 'Jo-Go' se vea en breve en la tesitura de tener que elegir con qué combinado nacional debutar en competición oficial y para ello podrá contar con experiencia en ambas selecciones.

Sin debutar en Primera

De momento Gómez no ha tomado una decisión, pero debutar en apenas tan corto espacio de tiempo con dos selecciones nacionales y a tan corta edad no es algo muy común en el fútbol de primer nivel. 'Jo-Go' además también ha jugado en categorías inferiores en las selecciones de ambos países.

Lo que está claro es que el salto de Gómez desde la USL estadounidense al Sanse no ha pasado desapercibido en sus países de origen y el buen papel que está desempeñando en el equipo de Xabi Alonso y su proyección están llamando la atención de ojeadores y seleccionadores. Hasta el momento, desde que llegó en el mercado invernal, Gómez ha disputado diez encuentros en Segunda y también fue convocado por el primer equipo para el encuentro ante el Mallorca, aunque no llegó a debutar.