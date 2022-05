200 metros, un toque y gol

1 ¿Qué fue del 9 clásico?

La Real no pudo esta vez conservar su habitual victoria por la mínima. Y no lo hizo porque esta temporada nuestros delanteros no son fiables. Lo intentaron, pero no hay manera. Es lo que tiene no contar con un 9 clásico, de los de toda la vida, de los que sale del banquillo y en 200 metros y un toque te mata.

2 Obra inconclusa

Parece que Januzaj está a punto de renovar. Su fútbol apunta a obra de arte, es cierto. Sin embargo, lo habitual es que sus creaciones queden incompletas. Sus goles y asistencias así lo confirman. Ayer tampoco fue decisivo en Vallecas.

3 'The Northman'

Dentro de la absoluta negación ofensiva de la Real, sería injusto no destacar a Sorloth. El 23 fue el único que tiró de fuera del área, y con premio, ante un portero flojito y el que con sus movimientos buscó espacios para sus compañeros, ¿verdad Portu?

4 El 1 y el 3

Más allá de la decepción por el resultado y de que Imanol se equivocara quitando tan pronto a Illarra del campo, hay aspectos a destacar. Con Remiro y Zubimendi a ese nivel nos tiene que ir bien.

5 El Real-Rayo bueno se jugó en Zubieta

A diferencia de los hombres, ellas sí aprovecharon su ocasión y se han clasificado para Europa con todo merecimiento... Ellos también lo harán.