Meter la pierna de verdad

La Real llega al partido tras lograr un meritorio empate frente a un Valencia que en ningún momento demostró ser mejor, a pesar de jugar en ventaja desde el minuto 15. El equipo supo sufrir, creció defensivamente y tuvo unas jugadas en ataque en las que Sorloth se mostró inconmensurable. El noruego se pegó con todos y ganó muchos duelos.

El árbitro y el VAR se encargaron de privarnos de un gran espectáculo. Aritz perdió un balón e intentó recuperarlo a la desesperada con esa agresividad que le caracteriza, pero sin intención de hacer daño. Impactó en la pierna del contrario, que quería proteger la pelota y el colegiado, sin necesidad de ver la acción a cámara lenta, pitó falta.

Pero entonces apareció el VAR y decidió que era roja. Los que hemos jugado al fútbol, no solo yo, entendemos que es un lance del juego. Considero, además, que nunca hay que repetir una jugada a cámara lenta. Voy a poner el ejemplo de dos jugadores que corren a por la pelota. Uno de ellos, en su afán por llegar antes, pisa al otro y le rompe la pierna. Puede ser falta, pero no tiene ninguna intención y no debería ver la roja. Munuera Montero no entiende el juego y reduce el espectáculo. Su decisión también trajo consigo un desgaste físico importante en los realistas.

Hoy estará enfrente el Sevilla de Monchi y Sampaoli, que juega con un sistema 1-4-2-3-1. El rival de los realistas cuenta con muy buenos jugadores, aunque sufre muchos problemas en defensa después de la salida de sus mejores centrales: Koundé y Diego Carlos.

Arriba, Rafa Mir le está comiendo la tostada a En-Nesyri. Lucha todos los balones y está haciendo las cosas medianamente bien. Óliver, Lamela e Isco forman la línea de tres. Son unos jugones, pero hasta ahora no han tenido la confianza del entrenador para desplegar su juego. El doble pivote se lo reparten Rakitic y Jordán. Su defensa es endeble, pero agresiva. Es un partido difícil, así que espero que el árbitro tenga la personalidad suficiente, porque el Sevilla suele jugar al límite.

Al ser el último partido, la Real no tiene que dejarse nada en el tintero. Ahora viene un mes para recuperar y recargar las pilas. Hay que meter la pierna de verdad, porque ellos la meten.