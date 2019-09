Cedido Merquelanz, a la espera de conocer el alcance de su lesión, duda para mañana DV Jueves, 19 septiembre 2019, 07:14

El extremo cedido al Mirandés Martín Merquelanz conocerá hoy el alcance de su lesión a través de una radiografía. En principio su lesión, que le obligó el martes a dejar el campo en el minuto doce en el choque liguero contra el Racing, no parece que revista gravedad. No se descarta que solo se quede en un esguince, aunque hasta que no se tenga la prueba médica en la mano no se podrá determinar el origen de la dolencia. Si se tratara de un esguince, el tiempo de recuperación será menor. En todo caso, salvo sorpresa, se perfila como baja para recibir mañana al Alcorcón en Anduva.