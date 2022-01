«Ha sido más mérito de ellos que demérito nuestro»

Con ese amargo regusto de no haber sumado de tres, Imanol compareció alegrándose de lo bien hecho y mirando aquello a mejorar. «Cuando no se puede ganar, mejor puntuar. Os dije ayer –por el sábado–, íbamos a tener un rival duro enfrente y que trabaja una bestialidad. Hemos tenido nuestras opciones, pero ellos han hecho un gran trabajo defensivo los once jugadores de principio a fin. Ha sido más mérito del Getafe que demérito nuestro. Darles la enhorabuena por el partidazo que han hecho», comenzó. El oriotarra, esta vez, no dio tanta importancia a la falta de finura en ataque, más a la lectura de un partido complejo en lo táctico. «Había que madurarlo, a todos los rivales les está costando generar ocasiones. Teníamos que estar finos, alternativas y posibilidades había. Hemos tenido paciencia, si alguno ha merecido ganar, por ocasiones, hemos sido nosotros», apuntó.

El fútbol no es sencillo y anotar siempre es complicado, más si cabe ante una defensa de cinco. «Hay que decidir y hacer las cosas bien, hay que atreverse, que es lo que más cuesta y tienes que tener calidad», indicó. Pese al punto, también hizo un balance con aspectos positivos. «Lo hemos intentado y hay que darle valor, otra vez, a la portería a cero. Quiero felicitar a mis jugadores por el trabajo y a la afición», comentó.

Sobre la titularidad de Guridi, afirmó que «lo está haciendo bien en el último mes, como hubiera apostado por Beñat el anterior mes» y añadió que la suplencia de Silva se debía a que «veníamos de hacer un esfuerzo importante. Entendía que Rafa nos podía aportar y lo que siempre intento es sacar el mejor once posible». Lamentó esa última ocasión de Isak «y otras cuatro claras que tuvimos».

«No sé nada», sobre Bryan

Cuando acabaron las preguntas relacionadas con el partido, llegaron las del mercado. «No sé nada», expresó sobre la posible llegada de Bryan. Además, elevó el tono más de lo normal para aclarar su postura respecto al tema de fichajes. «Ya me conocéis, nunca pido nada, estoy encantado con la plantilla que tengo. Trabajo con los del primer equipo y el filial. Todo lo demás no me preocupa. La dirección deportiva siempre está en alerta», aclaró el entrenador.

Estos once días de parón, al igual que la semana pasada, volverán a servir para «seguir trabajando y mejorando. Lo del Betis todavía queda lejos, primero hay que analizar lo de hoy –por ayer–. Es verdad que jugamos en casa, que es importante, pero recibimos a un Betis que está en un gran momento», señaló.