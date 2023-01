Mikel Merino, el único txuri-urdin nominado al equipo del año de FIFA 23

Mikel Merino está en disposición de conseguir un logro más para sí mismo y para lo que representa la Real Sociedad. Su espectacular rendimiento a lo largo del 2022 no ha pasado desapercibido para la industria del fútbol mundial y se ha visto reflejado en el famoso juego FIFA 23. El zurdo txuri-urdin ha sido nominado, el único jugador por parte de los realistas, para formar parte del TOTY (team of the year), concretamente en la categoría de 'centrocampistas'.

Esta vez el aficionado es el que puede ayudar al capitán realista a lograr este hito, lúdico pero representativo del valor que tiene el jugador en la Real y la repercusión que tiene la el conjunto donostiarra en el mundo del fútbol. Cada realzale puede votar en la web de 'EA Sports' por sus jugadores favoritos de entre una lista de 100 figuras.

La lista de delanteros que compite con Merino la forman nombres como Benzema, Joao Félix, Vinicius Jr, Haaland, Dembélé, Kane, Lewandowski, Mbappé, Messi, Neymar, Salah o Bernardo Silva. Las votaciones se abren pronto este martes, día 10 de enero, y se cierran el 17 de enero. Los resultados se anunciarán dos días después. Después saldrá a la luz el equipo del año para el conocido videojuego de consumo mundial.