Entrenamiento Merino, Illarra y Zubimendi no entrenan en Anoeta Los tres se han quedado dentro de las instalaciones aunque su ausencia es por precaución y estarán el domingo en Anoeta

Los periodistas que se acercaron al entrenamiento de la Real Sociedad en el Reale Arena comenzaron a sufrir cuando vieron desfilar a todos los jugadores. Merino, Illarramendi y Zubimendi no aparecían. Los tres se han ejercitado dentro de las instalaciones del estadio simplemente por precaución y apuntan a estar disponibles para el debut liguero en casa ante el Barcelona, aunque no entrenaron con el grupo. Imanol no ha querido forzar y está planificado dentro de la habitual regulación de carga, por lo que los tres podrían ser titulares si el oriotarra lo considera oportuno.

La otra novedad de la sesión en la que solo se pudieron seguir los primeros quince minutos es que Álex Sola está de vuelta catorce días después. El donostiarra se lesionó en el calentamiento del amistoso ante el Eibar y desde entonces no ha podido entrenar con el resto de sus compañeros, hasta hoy. Aún y todo, parece demasiado pronto para que pueda entrar en la convocatoria y pese a que entrene mañana apunta a ser baja.

Por segundo día consecutivo también estuvo con los mayores Jonathan Gómez. El mexicano ha participado en las dos últimas sesiones con el primer equipo y tiene opciones de entrar en la convocatoria del domingo, toda vez que Aihen es el único lateral puro disponible. Así, Imanol ha entrenado con 24 jugadores, entre ellos los tres porteros, mientras que los habituales potrillos del Sanse como Urko, Karrikaburu y Olasagasti también se han vestido de corto. Imanol hablará ante la prensa este mediodía a las 13.30 horas.