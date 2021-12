Real Sociedad - Real Madrid El merengue no es barato POR TODA LA ESCUADRA El guion de partido épico que la grada esperaba no se dio y el gol de Vinicius deja a la Real seca de ideas y juego

No se dieron los axiomas habituales para derrotar a un grande. Por ahora, el mejor de la Liga. Ni el portero hizo intervenciones antológicas, ni hubo efectividad en el área rival, ni la sala de máquinas se impuso ante el ejército de internacionales visitantes. Y eso que la Real llegaba invicta en Anoeta. ¿Se notaron las bajas de Merino y Silva? Mucho. Contra un equipo del nivel del merengue, sobretodo. Pero no hay excusas, como le suele gustar decir a Imanol. El oriotarra buscaba su cuarto triunfo ante el Madrid. Ganó 0-2 en el Bernabéu y 3-4 en aquella noche copera inolvidable. Y un 3-1 en Anoeta, en su primera etapa en el banquillo, en la temporada 2018/19. En aquel primer triunfo, la Real aprovechó sus opciones y tuvo a un Rulli estelar. El día de Copa dio una exhibición de juego, posiblemente el mejor partido de los realistas en los últimos tiempos teniendo en cuenta el rival y el escenario. Y en ese 3-1 se aprovechó de una inferioridad numérica para completar un gran triunfo. No se dio ayer ninguno de esos indicativos y dos de las mejores piezas del equipo vieron el choque desde al grada. No significa que la derrota estuviera escrita de antemano, pero había que hacer un sensacional encuentro para derrotar al Madrid. Y la Real no lo hizo.

Bajonazo

Nos las prometíamos muy felices después de visitar al Panaderías Pulido, donde había merengues a mano. El de ayer era de otro tipo. Bastante más caro. Se notó. Lo mejor de los de Imanol fueron los primeros 45 minutos. Supo aguantar y sufrir e intentó hacer daño aunque Courtois no se tuvo que emplear. Jugó de tú a tú, como un equipo grande, contra un Madrid que llegaba con la moral por las nubes y que, como corresponde a un equipo de 400 millones de presupuesto, cuenta con jugadores determinantes en todas sus líneas.

Todo se acabó con el 0-1. Los ojos estaban puestos en Vinicius. Y el brasileño acudió al romance que tiene con el gol. Firmó su décima diana. Viendo la repetición duele comprobar cómo solo dos jugadores y con una sencilla pared, son capaces de desarbolar a cinco defensores. El gol fue tal jarro de agua fría que la Real no se recompuso. El partido se empezó a acabar ahí y con el 0-2 fue ya imposible. Primera derrota en Liga en Anoeta. Primera vez que un equipo hace dos goles.

La primera parte la Real supo sufrir y jugó al Madrid de tú a tú como un equipo grande Lo mejor

Entre Vinicius y Jovic fabricaron una jugada aparentemente sencilla que fue el principio del fin Lo peor

La Real compite y no le pierde la cara a los partidos, pero no gana en Anoeta desde el 16 de octubre A DESTACAR

Después de ganar solo al Panaderías Pulido en los últimos cuatro enfrentamientos -derrotas ante Mónaco, Espanyol y Real Madrid- empieza el runrún de si la Real está en un bache de juego, y sobretodo, de resultados. Compite y no le pierde la cara a ningún partido, eso está claro, pero la clarividencia y la chispa en ataque se echa en falta. Brilla la defensa, alabamos la contundencia y las porterías a cero. Echamos de menos una goleada, un descorche. Contra el Madrid hubiera sido un escenario perfecto. Se hubiera recuperado el segundo puesto, pero acabamos la jornada quintos. Hace nada estábamos a tiro del Madrid. Síntoma de lo dura que es la competición y que cualquier bajón se paga. Dos puntos de los últimos nueve y no se gana en Anoeta desde el 16 de octubre.

¿Qué deparará el bombo?

Y de un partido grande como el de ayer pasamos a otro del mismo calado el jueves que viene. Anoeta quiere vivir una noche mágica europea y la Real pretende sellar su pase a la fase final de la Europa League derrotando al PSV. No queda otra que derrotar a los neerlandeses y confiar después en la suerte del bombo. Porque los de Imanol se cruzarán, si son segundos, con un equipo que haya sido tercero en la Champions. No se verá las caras con equipos de LaLiga. Por ahora sabe que se puede medir a tres: Borussia de Dortmund, Sheriff de Tiraspol y Zenit de San Petersburgo. Si la Real no gana, caerá a la Conference, tercera competición del continente pero a la que la Roma, el Tottenham, el Feyernoord o el Rennes, dan lustre.