Un mercado pendiente de los laterales

El mercado de la Real vive pendiente de los laterales. El club txuri-urdin está convencido en reforzar los dos costados de su línea defensiva este verano y continúa en la labor de atar a un lateral izquierdo. Después de moverse rápida y sigilosamente nada más concluir la temporada con la incorporación de Hamari Traoré, que llegó como agente libre tras finalizar su contrato con el Rennes, ahora trata de cerrar el fichaje de otro futbolista para el otro lateral.

El flanco izquierdo y el derecho de la retaguardia guipuzcoana se han convertido en las prioridades en este periodo de fichajes. La dirección deportiva tiene entre ceja y ceja corregir la inestabilidad que ha sufrido el equipo en el juego exterior después de las salidas de Yuri y Odriozola en 2017 y 2018. El propio Olabe reconoció en su comparecencia ante los medios de comunicación un día antes de anunciar la contratación de Traoré que «nos habría gustado que la producción por fuera hubiese sido mejor. Hay consciencia de lo que hay que mejorar».

Eso sí, quiso echar un capote a los laterales de la plantilla al considerar que «hemos sido un poco injustos con el juego por fuera». «Jugar con cuatro centrocampistas te obliga mucho por fuera y a veces les pedimos demasiadas cosas», se justificó. Con Traoré la nómina de laterales derechos se ha disparado hasta los cuatro jugadores, si tenemos en cuenta que Aritz Elustondo también puede actuar en esta demarcación. Gorosabel y Sola son las opciones naturales para el puesto, pero no hay sitio para los dos.

El arrasatearra entra en su último año de contrato, mientras que el del donostiarra se extiende hasta el 2026. De momento ambos han comenzado la pretemporada con normalidad, aunque ninguno tiene asegurada su continuidad.

En el lateral izquierdo sucede más de lo mismo a la espera de que se produzca esa nueva llegada a la posición. En cuanto se conozca el nombre del nuevo defensor blanquiazul la entidad guipuzcoana también tendrá que aligerar una ubicación que ahora mismo cuenta con dos efectivos: Diego Rico y Aihen Muñoz.

Aihen, como Gorosabel, finaliza su vinculación dentro de un año. El burgalés, por su parte, amplió su contrato en marzo hasta 2025, por lo que aún le quedan dos años más de contrato por delante. Sin embargo, disponer de un acuerdo de mayor duración no le otorga más posibilidades de continuar en la plantilla.

A la expectativa

El jugador era consciente de esta circunstancia cuando estampó su firma hace cuatro meses. Rico aceptó la última oferta que le transmitió el club después de que la primera propuesta no le convenciera del todo ya que solo le ofrecía continuar un año y le ponía encima de la mesa un sueldo más bajo del que venía cobrando. Solo después de que la dirección deportiva incrementara su oferta inicial, tanto en lo económico como en la duración del contrato, se alcanzó un acuerdo.

Rico se encuentra ahora a la expectativa. Continúa en constante comunicación con la planta noble del club y no pondrá ningún inconveniente en cruzar la puerta de salida si así lo considera la propia Real. Habrá que seguir con atención la evolución de los acontecimientos. De momento no hay ninguna decisión tomada con respecto a su futuro, pero el burgalés tiene el conocimiento de que la entidad txuri-urdin busca un lateral zurdo y por eso está en alerta y preparado por lo que pueda pasar. Recientemente ha trascendido el nombre del Getafe como uno de los equipos que estarían interesados en hacerse con sus servicios, aunque no es la única opción que maneja si finalmente abandona Donostia.

La opción del exjugador del Bournemouth, Leganés y Zaragoza, entre otros equipos, ha sido la más escogida por Imanol en el lateral izquierdo en la última temporada. Ha acumulado 2.496 minutos entre las tres competiciones, mientras que Aihen se quedó en los 2.044. Sin embargo, el de Etxauri terminó acaparando la titularidad en el tramo final del curso.

En 11 de las últimas 13 jornadas de Liga el canterano arrancó sobre el terreno de juego. En ese periodo de tiempo Rico sufrió una lesión en el tobillo y en cuanto consiguió recuperarse tan solo fue titular ante el Barcelona en el Camp Nou y frente al Sevilla en el Reale Arena.

Inicio complicado

Rico recaló en Gipuzkoa en 2021 procedente del Bournemouth después de que la entidad blanquiazul abonara 500.000 euros por su fichaje. El jugador de 30 años era un viejo deseo de la dirección deportiva de la Real desde su etapa en el Leganés.

No empezó con buen pie en su primera temporada como txuri-urdin por culpa de una lesión muscular que le perjudicó en su proceso de adaptación. Sin embargo, cuando disfrutó de continuidad sobre el césped se descubrió como un lateral de gran nivel defensivo muy difícil de desbordar.

Imanol ha confiado en su poderío físico. De hecho, ha sido titular en siete de los ocho partidos de la Europa League que ha disputado el equipo en el pasado curso y anotó un gran gol de potente disparo ante el Sheriff en Anoeta. Solo se perdió el encuentro de Old Trafford y fue por culpa de una lesión.

Su mayor hándicap es el ataque. Le cuesta más marcar las diferencias cuando cruza a campo contrario. Gracias a su físico puede repetir esfuerzos a alta intensidad para llegar a línea de fondo, pero le falta sacar un mayor provecho de sus incorporaciones en forma de centros precisos o asistencias.