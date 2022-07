El mercado de fichajes de verano ya se ha abierto de manera oficial. Desde hoy y hasta el 31 de agosto los clubes pueden inscribir a sus nuevos futbolistas en la Liga. Los clubes involucrados ya pueden firmar a nuevos efectivos para configurar sus plantillas de cara a la temporada 2022/23, ya que a la vista de los escasos movimientos que se han producido hasta la fecha da la sensación de que no solo los jugadores se encuentran de vacaciones en muchos equipos.

El mercado apenas está ofreciendo señales de vida y en eso tiene mucho que ver la situación económica de los clubes. Un buen número de ellos conviven con unas cuentas delicadas, lo que les impide acudir al mercado con músculo. Ayer fue día de cierre de balances financieros para los clubes. Ya se ha dejado de lado la temporada 21/22. El primer día de julio trae consigo un nuevo curso, aunque más de uno vaya a tener que arrastrar las pérdidas del pasado ejercicio.

Tchouaméni, el más caro

No se esperan grandes inversiones en la Liga este verano. El Real Madrid es el único club que puede permitirse desembolsar la cifra de 100 millones de euros por un futbolista, Tchouaméni, aunque también ha aprovechado la ganga que le ha dejado en bandeja el Chelsea y se ha llevado libre al central alemán Rüdiger. La operación a coste cero volverá a ser la fórmula más empleada un verano más, así como la cesión.

El verano no ha entrado en ebullición. Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla aún no han movido ficha. Los tres necesitan ingresar dinero antes de acometer las pertinentes incorporaciones. Tras el Madrid, la Real es el club que más ha gastado por el momento en reforzar la plantilla. Uno de los animadores en la Liga. Los doce millones invertidos en Mohamed-Ali Cho le convierten en el segundo fichaje más caro en lo que llevamos de mercado, lo que muestra a las claras el cariz que ha tomado el asunto.

A la espera

El fichaje de Cho no será el único que efectúe este verano el conjunto guipuzcoano, aunque de momento no se van a materializar a corto plazo nuevas llegadas. Lo más probable es que la Real se presente el primer día de la pretemporada con la única cara nueva del exfutbolista del Angers. Take Kubo es otro de los jugadores que gusta a la dirección deportiva, pero no da la sensación de que su aterrizaje en Gipuzkoa se vaya a producir en cuestión de días.

La Real suele estar atenta hasta el último día de mercado para valorar las diferentes opciones que se le presenten. No es lo mismo preguntar por la situación de un jugador antes del comienzo de la pretemporada que hacerlo cuando ya se han disputado las primeras jornadas del campeonato. No se descarta, por tanto, que el club txuri-urdin pueda mover ficha en agosto según las necesidades que le surjan y las posibilidades que aparezcan.

Almería, Cádiz, Celta y Valladolid son otros de los clubes que han desembolsado dinero a la hora de incorporar nuevos futbolistas. El cuadro almeriense ha pagado tres millones por Gui Guedes (Vitoria de Guimaraes), mientras que ha ejecutado las opciones de compra de Pozo (Sevilla) y el exrealista Babic (Estrella Roja) para quedárselos en propiedad. El cuadro gaditano, por su parte, ha fichado al australiano Awer Mabil (Kasimpasa) y también ha atado a Rubén Alcaraz, que tenía una cláusula de compra obligatoria si mantenía la categoría. El Celta, por su parte, ha pagado 5 millones por hacerse con los servicios del sueco Swedberg (Hammarby). Por último, el Valladolid ha recuperado a Iván Sánchez del Birmingham y también se ha hecho con Monchu en propiedad.

Libres, la mejor opción

El 1 de julio es el día en el que se liberan una gran cantidad de contratos, una circunstancia que los clubes suelen aprovechar para reforzar sus plantillas. En este apartado se encuentran Espanyol, Mallorca, Osasuna, Villarreal y el mencionado caso del Real Madrid con Rüdiger.

El conjunto perico ha empleado esta fórmula para incorporar a Brian Oliván (Mallorca) y Joselu (Alavés). El cuadro bermellón ha fichado de esta forma a Copete (Ponferradina), mientras que Osasuna se ha hecho con Rubén Peña como agente libre tras terminar su vinculación con el Villarreal. Los castellonenses también han aprovechado la coyuntura para firmar gratis a Morales del Levante.

Otra categoría exitosa en todos los mercados, aunque de momento no se está empleando mucho, es la cesión. El Getafe es el único club que ha optado por incorporar a un jugador cedido. En este caso, al realista Portu, por el que se ha reservado una opción de compra.

Otros equipos como Betis, Elche o Valencia han abordado hasta el momento incorporaciones de jugadores que ya se encontraban en sus filas a modo de préstamo. La escuadra bética, por ejemplo, se ha hecho en propiedad con Willian José al ejecutar la cláusula obligatoria de compra a la Real valorada en 8,5 millones de euros. Mismo movimiento ha realizado el Elche con Ezequiel Ponce, con el que se había reservado una opción preferencial el pasado verano. Además, el Valencia ha apostado nuevamente por Hugo Duro.

Athletic y Rayo Vallecano son los únicos clubes que no se han movido este verano. El club rojiblanco ha elegido recientemente a su nuevo presidente –Jon Uriarte– y ayer fue presentado Ernesto Valverde como entrenador.