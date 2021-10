Mentalidad y estilo. En ese orden. Que no pueda la presión. El Athletic es un animal competitivo y no tengo dudas de que en el aspecto mental, va a estar más que preparado. La Real está haciendo una gran temporada realizando partidos de mucho nivel, tiene la semifinal de Supercopa contra el Barça muy presente donde realizó un gran encuentro, sin complejos, donde no había nada que perder por la identidad del rival. La anterior semifinal contra el Mirandés en Anoeta, ante un rival de una categoría inferior y con un ambiente de gala, los blanquiazules tenían una reponsabilidad de victoria y salieron atenazados al terreno de juego sin imponer su estilo.

El sábado la Real es favorita y volverá a sentir una responsabilidad que se asemeja a la de aquel día. Estar preparados y superar ese bloqueo mental es clave para imponer su juego. El estilo de los de Imanol es muy claro. Generalmente comienza su fútbol arriesgando en la iniciación para atraer la presión rival, si consigue superar esa primera línea de presión y conecta con Silva y Merino, estos son grandes pasadores para explotar la espalda de la defensa rival.

Ahí es cuando toca acertar en los últimos metros, tanto en el último pase como en la definición. Se encontrará enfrente el habitual 1-4-4-2 de Marcelino en bloque alto, que dificulte esa salida de balón, donde a priori, por dibujo, el pivote defensivo será el hombre libre. ¿Obligará Marcelino saltar a presionar a uno de sus medios centros al '4' txuri-urdin? Si es así, Silva, Merino y Oyarzabal a los costados de su otro pivote parten con ventaja y encontrarles en esa situación puede ser una de las claves para la victoria realista. Ante esa presión adelantada del conjunto bilbaíno, buscar a Merino en largo en el lado derecho para que sujete o prolongue el esférico y empezar a jugar en tres cuartos es otro arma importante para llevarse la victoria.

Sin balón, los de Imanol deberán de alejar al Athletic de área propia y evitar esos centros laterales que constituyen su principal virtud y uno de los defectos de nuestro equipo. Se acerca el día que todos estábamos esperando. Una final de nuestro equipo. El objetivo está cumplido, ahora toca alcanzar el éxito. Goazen Erreala, goazen txapeldun!