S.D.Eibar Mendilibar: «Todo nos ha salido mal» El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, durante el partido / EFE Por su parte, el entrenador del Valladolid ha reconocido que su equipo «necesitaba un subidón como el de hoy» EFE Domingo, 17 marzo 2019, 15:05

José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, no estaba contento tras el partido contra el Valladolid (1-2), y ha dicho que a su equipo «le ha salido todo mal». «Hemos perdido por un error nuestro, pero no somos un equipo que sepa controlar los partidos, porque siempre vamos en busca del segundo gol», ha analizado el preparador de Zaldibar.

Desde el primer tiempo, a su juicio, ha faltado «ritmo», y explicó: «Este no es el juego que nos gusta», a la vez que ha asegurado que a los suyos les interesan los partido «sin parones y con mucho ritmo».

Respecto a la jugada del penalti revisada por el VAR, ha dicho que «la han tenido que ver 8 ó 9 veces, y cuando eso pasa, es que al final no se es muy objetivo. «Quini me dijo una vez que el fútbol es ritmo, y no cámara lenta», ha recordado. «Ahora debemos levantar la cabeza, olvidar lo que ha pasado y pensar en el Levante, aunque es malo llegar al parón tras una derrota», ha declarado.

«Nos hacía falta este subidón»

Por su parte, el entrenador del Valladolid, Sergio González, se ha mostrado eufórico en la sala de prensa de Ipurua, y ha reconocido que su equipo «necesitaba un subidón como el de hoy», en un partido que para él ha resultado «muy igualado». «No creo que fuera justo que ganase el Eibar, y tal vez tampoco que lo hayamos logtrado nosotros», ha dicho.

Tras la victoria considera «una pena» que llegue el parón en este momento, pero ha insistido en que el resultado les tiene que dar «un subidón. «Los jugadores lo han dado todo, desde el primero al último», ha dicho, y ha reconocido que «la jugada de Enrich antes del penalti nos podría hacer sentenciado».

Ha asegurado que los suyos se jugaban «muchísimo», y que los jugadores tenían ganas de «revelarse», tras el último partido frente al Real Madrid.