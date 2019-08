S.D. Eibar Mendilibar espera un partido competido en su visita al Atlético de Madrid Mendilibar en rueda de prensa este viernes. / Félix Morquecho Una jornada más el entrenador armero no podrá contar ni con Cote, ni con Esteban Burgos J. A. REMENTERÍA Viernes, 30 agosto 2019, 14:29

Mendilibar no podrá contar ni con el lateral izquierdo Cote, ni con el central Esteban Burgos, ambos siguen con su proceso de recuperación, el resto está totalmente a disposición del preparador armero, a expensas de lo que ocurra en el entrenamiento de mañana en Atxabalpe que, tras finalizar el mismo, confeccionará la lista de convocados. El partido ante el Atlético se juega el domingo a las 19.00 horas en el Wanda Metropolitano.

Las visitas al Atlético de Madrid en las dos últimas temporadas no le han ido mal al cuadro armero, donde ha logrado sendos empates dejando buena estela. Mendilibar es un hombres de presentes, no mira al pasado, «sí cierto que hemos hechos buenos partidos, pero no me vale, si nos fijamos en eso, normalmente perderemos. Los tiempos cambian, hay nuevos jugadores. El Atlético de Madrid está invirtiendo en jugadores, cada año tienen nueva remesa y mantienen su mentalidad como si se tratara de un equipo pequeño pero siendo ambiciosos para grandes logros. Han ganado los dos primeros partidos y creo que con un buen fútbol, ejecutan perfectamente lo que quieren. Ellos saben qué tienen que hacer, no les importa cómo hacerlo para sacar los tres puntos. Si meten gol saben defenderlo, ahí están sus resultados. De ganar ellos, que lo hagan con su juego, no por nuestros errores«.

La paciencia es una de las claves del cuadro de Cholo Simeone, «sabe marcar los tiempos, no se precipita. Sabe en todo momento qué hacer, tenemos que estar concentrados para poder sorprender, espero un partido competido y estar dentro del partido hasta el final y poderle rs ganar».

No está contento

Mendilibar en un acto de sinceridad no está contento con el juego de su equipo en las dos primeras jornadas ante el Mallorca y Osasuna, con una derrota y empate respectivamente. «No puedo decir que estoy satisfecho que hemos hecho, no he salido contento, tenemos que mejorar. No estamos haciendo el fútbol que nos ha caracterizado en los últimos años, tenemos que volver a ser los que éramos. No soy amigo de las estadísticas, pero, si en los últimas temporadas, hemos sido el equipo que más ha robado en campo contrario, o que más centros tira y otras muchas cosas, en este inicio, sin mirar datos, no nos hallamos en esos parámetros«.

No piensa en fichajes

El técnico armero echa en falta las asistencias de Cote por la banda izquierda, «a tenor de los datos, pues se echa en falta. Cote lleva tiempo con nosotros y tiene el mecanismo adquirido, cierto que los nuevos no son habituales, pero el jugador que juegue tiene que ir acostumbrándose». El preparador confiesa que no tiene intención de fichar, ni tiene miedo, «aunque estamos abiertos a todo». El mercado se cierra el lunes a las doce de la noche y las puertas no se hallan cerradas.