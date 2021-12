Mendilibar apunta a ser entrenador del Alavés, próximo rival de la Real El conjunto babazorro ya le ha comunicado a Javi Calleja que no continuará como técnico blanquiazul pero su destitución no puede oficializarse por aspectos contractuales hasta enero

El Alavés, próximo rival de la Real, apunta a llegar al encuentro con nuevo entrenador. El conjunto babazorro ya le ha comunicado a Javi Calleja que no continuará como técnico blanquiazul pero su destitución no puede oficializarse por aspectos contractuales hasta enero. Así las cosas, Calleja apunta a no estar en Mendizorrotza y emerge la figura de José Luis Mendilibar, que si no hay sorpresas será el nuevo entrenador del Alavés.

Así las cosas, todavía no está asegurado si será Calleja, Mendilibar o algún otro entrenador interino quien dirija al Alavés el 2 de enero ante la Real Sociedad.