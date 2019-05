Visita del Real Madrid a Anoeta Zaldua: «Con nuestra mejor versión, podemos ganar a cualquiera» Joseba Zaldua disputa el balón con Wakaso en el encuentro ante el Alavés. / José Mari López El Madrid, en Anoeta Joseba Zaldua señala que la Real está ante una «bonita oportunidad» para contentar a la afición y seguir viva en la pelea por Europa GAIZKA LASA Jueves, 9 mayo 2019, 14:11

Joseba Zaldua ha señalado que la Real Sociedad se encuentra ante una buena oportunidad para dar una alegría a la afición en el último partido de la temporada en Anoeta ganando al Real Madrid y, de paso, seguir viva en la pelea por Europa.

Tras las dos últimas victorias, en el equipo se vuelve a hablar de las opciones europeas, como ha dejado claro hoy el lateral txuri-urdin. «Sabemos que nos quedan dos partidos importantes y trataremos de ganarlos para apurar las opciones y al menos que no sea porque no hemos hecho bien lo nuestro».

Es consciente de que el Real Madrid no se juega nada, aunque ha asegurado que «sabemos que tenemos que hacer un partido completo para sacar algo positivo. Tendremos nuestras opciones si hacemos las cosas bien. Lo intentaremos, por la afición y por nosotros mismos».

En este sentido, ha recordado la mala trayectoria de la Real Sociedad esta temporada en Anoeta. «Este año no hemos conseguido ser fuertes en casa. De cara al próximo año tenemos que intentar cambiar eso, porque para hacer cosas importantes es necesario. Pero todavía nos queda un partido en casa y trataremos de ganarlo».

Ha reconocido que la situación ha cambiado mucho en las últimas dos semanas para el equipo. «Es lo bonito y lo feo del fútbol, según cómo te toque. No estábamos en una buena dinámica y ahora tenemos esas opciones de pelear por el séptimo puesto. Si queremos tener alguna opción tenemos que ganar los dos partidos y ese es el objetivo. No ha sido un año positivo en Anoeta y puede ser una manera bonita y especial de acabar el año. Lograr la victoria y seguir vivos en la pelea por el séptimo puesto».

La Real Sociedad ya ganó en el Bernabéu en el debut de Imanol, y Zaldua también ve posible que se gane al Madrid en Anoeta. «Está claro. Hoy más que nunca y teniendo los ejemplos recientes de la Champions, cualquier cosa puede pasar en el fútbol. Por mucho que un equipo sea superior, eso no garantiza nada».

El lateral realista ha invitado a dejar el balance de la temporada a un lado a la hora de afrontar este partido. Ha asumido que «no sido un año sencillo pero ahora cuenta que estamos a falta de dos partidos y tenemos alguna opción de entrar en Europa. Tenemos que centrarnos en estos choques y olvidarnos del resto del año».

El reto, aunque difícil, no es imposible. «Hoy a cualquier equipo se le puede meter mano. El Madrid tienen un equipo muy bueno. Es verdad que no se juegan nada, aunque no sé si eso puede ser mejor o peor. Pero más que en el rival tenemos que centrarnos en nosotros. Si estamos cerca de nuestra mejor versión, podemos ganar a cualquiera».

Respecto a la fatiga que muchos equipos ya arrastran a estas alturas, Zaldua ha afirmado que «las dos últimas victorias nos han venido muy bien. Parece que el cansancio y las malas sensaciones se han ido y llegamos en un buen momento. Se puede acusar un poco el cansancio pero no tiene que ser una excusa. Estamos ante una oportunidad muy bonita de acabar el año bien en casas y seguir con opciones de entrar en Europa».

Zaldua también ha hablado de su futuro, aunque ha empezado por decir que «ahora no estoy pensando en eso. Quedan dos partidos y me centro en terminar lo mejor posible. Pero estoy tranquilo. Sabéis cuál es mi situación. Yo quiero quedarme y si ellos quieren lo mismo, no habrá problema».

«Mi intención y mi ilusión es seguir en la Real Sociedad muchos años. El club lo sabe. Le toca a ellos decir si cuentan conmigo o no. Los detalles los lleva el representante. Yo lo dejo en sus manos. Ya le he dicho lo que quiero. Ahora estoy centrado en terminar bien la liga. creo que he hecho un año bueno y con eso me quedo. Y si no, como ya salí anteriormente, tendré que buscar salida, pero no es mi intención».

Ha tenido palabras para las chicas que el sábado se juegan la final de Copa. «Es un gran logro llegar a la final y esperamos que disfruten de la experiencia y que consigan el título. Les damos muchos ánimos desde aquí. Sea cual sea el resultado, lo importante es disfrutar, tiene mucho mérito llegar a una final de Copa. Si hacen un buen partido, van a tener sus opciones».