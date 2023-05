Por fuera mejor que por dentro

La Real Sociedad acumula grandes especialistas por dentro, pero este martes se valió de su juego exterior para imponerse al Almería. Las bandas, que hasta hace un par de meses suponían el segundo plato tras el esquema del rombo en una formación 1-4-4-2, revivieron al equipo hace unas jornadas para encarrilar la Champions y ayer fueron determinantes para sumar los tres puntos.

El Almería jugó muy liberado en la primera mitad. Como el que sabe que tiene el trabajo casi hecho para asegurar la permanencia de manera matemática. Planteó de inicio un partido muy serio, sin la necesidad de volverse loco por el resultado. Rubi introdujo varias modificaciones para dar más consistencia defensiva a los suyos. Metió a Portillo y Puigmal en lugar de Embarba y Melero y reservó a Robertone en el centro del campo.

El técnico catalán configuró un triángulo en la medular compuesto por Portillo en el vértice y De la Hoz y Samu en las bases para cortocircuitar el juego interior blanquiazul. Lo consiguió. Los guipuzcoanos no encontraron con facilidad a Silva, muy condicionado también por las molestias físicas que sufría.

La Real no lograba crear superioridades en los pasillos interiores, pero sí transmitía la sensación de ser más poderosa por fuera. Kubo por la derecha y los desdoblamientos de Aihen a Oyarzabal por la izquierda marcaban el camino de los realistas en ataque, más allá de los envíos largos en profundidad a Carlos Fernández a la espalda de los centrales que inquietaban a los visitantes, pero que resultaban complicados de domar.

El cuadro txuri-urdin combatió el repliegue rival en bloque medio a través de los laterales. Zubimendi se incrustaba en la línea defensiva a partir del círculo central para que Gorosabel y Aihen pudieran ganar metros. Además, el de Etxauri, tal y como ocurrió con el arrasatearra frente al Real Madrid en Anoeta, se adentraba en posiciones interiores para dar más opciones de pase por dentro donde los visitantes se encontraban cómodos.

El contratiempo de Silva reforzó este planteamiento de partido. El Almería no necesitaba mucho más para continuar con su guion con un 1-4-4-2 en fase defensiva que se transformaba en un 1-4-3-3 en ataque buscando la velocidad de Luis Suárez y Lázaro. Sin embargo, la expulsión del colombiano trastocó por completo el escenario imaginado por Rubi. Tocó correr demasiado y siempre aparecía uno de azul y blanco libre de marca.

Akieme tuvo pesadillas

Que el gol llevara la firma de Kubo no sorprendió a nadie en Anoeta. El japonés volvió loco a Akieme en todo momento, bien escorado en banda derecha esperando a recibir la pelota. No fue de todas formas a Akieme, si no a Samu a quien dejó plantado en la acción del único tanto del encuentro.

La Real gestionó bien la ventaja en superioridad numérica, aunque le faltó rematar la faena con un segundo tanto que hubiera dado más tranquilidad al final del encuentro. No fue por falta de ocasiones, siempre originadas desde los costados. Barrenetxea aportó más desequilibrio aún por la izquierda con su entrada. Otro más por fuera.