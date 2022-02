La famosa jugada que privó a la Real Sociedad de tener más opciones de eliminar al Betis en la Copa del Rey vuelve a tener un giro de tuerca después de que Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, reconociera este martes que hubo un «error» en el tanto de Januzaj. El asistente de Martínez Munuera anuló el gol del belga en directo después de interpretar que Oyarzabal estaba en fuera de juego.

La polémica estalló después de que la televisión mostrara una imagen en la que el capitán estaba en posición correcta. El '10' estaba más retrasado que Bartra, que con su pie cortaba el fuera de juego. El colegiado anuló la jugada a instancias del VAR. «Esa jugada es un hecho específico, una excepción. Salieron unas imágenes que nos dejaron a todos desconcertados, el primero, a mí, que estaba viendo el partido en directo vía streaming y también con el programa de árbitros. Vi aquella línea trazada y directamente llamé a Carlos (por Clos Gómez, responsable del VAR)», explicó Cantalejo, que continuó dando a entender que hubo un fallo en el gol anulado. «Las cosas hay que admitirlas y no hay que disfrazarlas. Se plasmó una imagen de que el gol era correcto porque el pie del defensor estaba más atrás».

(La acción del gol anulado se puede ver en el siguiente vídeo a partir del minuto dos y los cuatro segundos)

Vídeo.

Sin embargo, el mismo Cantalejo apostilla que «esa no fue la imagen que se mandó al árbitro. Desde la aplicación (Hawk-Eye) se mandó una justificación donde admitían el error por parte del sistema y la propia Real publicó el escrito». Después de la explicación, el presidente del Comité no dice claramente si el gol debió subir al marcador o no. Dentro de la Federación el análisis de la jugada fue más allá. «Vimos la jugada con audio y con toda la secuencia. ¿Por qué? Porque era una excepción. Nos están pidiendo los audios para muchas jugadas, pero son solo para formación o cuando lo requiera un Juez de Competición. Hay momentos donde nos tenemos que bajar al terreno de juego y ponernos en el lugar de los demás; esa jugada merecía que nos reuniéramos muy mucho».

Cantalejo concluyó con la explicación declarando que «quedó totalmente aclarado eso y todo lo demás con este equipo (por la Real) y con todas las personas que han venido a hablar con nosotros». También da a entender que la Real pidió explicaciones internamente sobre la jugada, más allá de que Jon Alemán, entrenador de porteros, enseñara las imágenes al árbitro del partido en el túnel de vestuarios. «De hecho, para la semana que viene tenemos otros dirigentes que quieren venir para saludarnos, conocer el VAR... están las puertas abiertas de nuestra casa».