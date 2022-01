No han pasado ni 24 horas desde el polémico arbitraje de Del Cerro Grande en Mendizorrotza y de nuevo los árbitros vuelven a ser protagonistas en la previa de un partido de la Real Sociedad. Poco más de un mes. Es el tiempo que va a tardar Mateu Lahoz en cruzarse en el camino de la Real Sociedad después de la tremenda polémica que suscitó su arbitraje ante el Espanyol en Cornellá, donde anuló un gol a Isak después de haber dejado seguir la jugada. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados terminaron fumando en pipa tras aquel encuentro. Ahora se volverán a ver las caras en el partido de Copa del Rey ante el Leganés en Butarque, este miércoles a partir de las 16.00 horas.

Mikel Oyarzabal fue el que más claro dejó la indignación de la familia txuri-urdin tras el encuentro. «Todavía no he entendido nada, no sabe ni lo que pita», dijo el capitán realista sobre la jugada anulada por Mateu Lahoz. «No nos da ninguna explicación lógica y coherente».

La indignación fue creciendo a medida que pasaron las horas, sobre todo tras las imágenes que se hicieron públicas en 'El Golazo de Gol' de la cadena Gol, en la sección 'Esto no lo has visto', donde se ve claramente cómo el árbitro del comité valenciano deja seguir la jugada de forma totalmente consciente tras impactar el balón en él procedente de Guevara. «¡No mejora, no mejora!», se le oye en el vídeo, mientras gesticula claramente con los brazos para hacer entender a los jugadores que no va a detener el juego.

Pero es que solo cuatro segundos después el ariete sueco marca y Mateu, de forma incomprensible, decidió invalidar una jugada que él mismo había visto como correcta unos segundos antes. En las imágenes se le observa llevándose las manos al pecho en señal de perdón, al parecer asumiendo su grave error de interpretación del reglamento.

Al término del encuentro el colegiado dio explicaciones, entre otros, a David Casamichana, integrante del cuerpo técnico blanquiazul. «Les he dicho que esperamos al final, me explico... Al final es una cuestión de humildad decir que te puedes equivocar... pero mi interpretación es que al tocarla yo ellos se desorganizan... y el balón se le queda muerto a Isak, ¿sabes? Eso es lo que yo he pitado», le contó.

La expulsión de Illarra...

Pero agárranse porque las polémicas con Mateu Lahoz no terminan ahí. Sin ir más lejos, esta misma temporada salió abucheado de Anoeta tras el 0-0 ante el Sevilla por un arbitraje que desquició a todo el mundo. En enero del año pasado y precisamente en la Copa, expulsó a Illarramendi al confundirle con Mikel Merino, y en la Liga 11/12 no dio por válido un gol legal de Vela en San Mamés al determinar que el balón no había entrado en su totalidad en la portería. Las imágenes demostraron que se había equivocado. Ahora tocará aguantar su arbitraje el miércoles. Veremos con qué nos sorprende.