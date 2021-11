Espanyol-Real Sociedad La norma 9.1 de IFAB no especifica que Mateu Lahoz acierte en anular el gol de Alexander Isak El colegiado considera que es «un ataque prometedor», mientras que la regla es interpretable y no justifica que el gol esté bien anulado

La jugada del gol anulado a Isak va a traer cola y está dando mucho que hablar. Y no es para menos porque la realidad es que ni siquiera Mateu Lahoz es sabedor de si la decisión que tomó fue acertada o no. Incluso atendiendo al reglamento, tampoco se puede sacar nada en claro porque no lo especifica. Por eso, de lo que no cabe duda, es que se trata de una acción completamente interpretable y en ese sentido las opiniones han sido dispares. Según la norma 9.1 de la IFAB –la encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial– el balón no está en juego cuando «toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y, además: un equipo inicie un ataque prometedor, el balón entre directamente en la portería o se cambie la posesión del balón».

Así las cosas, es la primera frase la que justificaría que el colegiado del comité valenciano no diera por válido el tanto conseguido por el ariete sueco. Y es que, según la interpretación de Mateu, el hecho de que el balón impactara en él provocó que la Real generase una ocasión prometedora de gol. Aunque la resolución se complica ya que la acción se produce en el borde del área, lo que ya de por sí se podría estar considerando como un ataque prometedor por parte de los realistas.

Las claves

Norma 9 1. «Cuando el balón toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y además un equipo inicie un ataque prometedor, el balón entre directamente en la portería o cambie la posesión del balón».

Posible error Zubeldia reconoce que Mateu le indica que «pudo haberse equivocado».

Cambio de normativa La regla del balón a tierra se introdujo en la temporada 19/20, cuando antes el colegiado era considerado «un elemento más del juego».

En el minuto 65, Guevara trató de pasársela a Januzaj y fue en ese momento cuando el balón tocó en el árbitro, que decidió no parar la jugada dando la ley de la ventaja. Tras salir rebotado, ese balón cayó en Isak, quien realizó una pared con Januzaj antes de batir a Diego López. Sin embargo, en cuanto el balón tocó la red, Mateu levantó la mano y decidió anular la jugada.

Mateu Lahoz

Pasaron cuatro minutos hasta que se reanudó el juego, y llama la atención que habiendo terminado en gol no acudiera al VAR a revisar lo que había pasado. Aunque lo peor fue que el balón a tierra se ejecutó mucho más atrás de donde se había producido.

Sea como fuere, esta norma se introdujo en la temporada 19/20. Hasta entonces, cuando el esférico impactaba en el árbitro se consideraba un elemento más del juego como puede ser un poste o el banderín de córner. Ahora, ya tiene sus matices.

Enfado en la Real

El primero en ser preguntado por la polémica fue Oyarzabal. El capitán se acercó a Mateu para que éste le explicara los motivos y su respuesta fue tajante. «No ha sido capaz de darnos una explicación coherente. Le hemos preguntado y no nos ha respondido», decía. Mientras, Zubeldia explicaba que en esa charla final con el colegiado Mateu le reconoció que «podía haberse equivocado».

Por su parte, la Real resumió su crónica en su web con el siguiente titular. «Díficil de explicar», haciendo alusión a que los donostiarras fueron mejores en Cornellà y añadiendo que «Mateu ha anulado un gol a Isak que solo él ha entendido».

u

u

u