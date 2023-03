Zubimendi: «¿Cuánto se ha acercado el Barcelona? Poco, yo no me he dejado»

El realista Martin Zubimendi está siendo una de las principales atracciones de la convocatoria de la selección española de Luis de la Fuente. El donostiarra ha sido llamado por primera vez al combinado absoluto justo después de que Sergio Busquets, que ha marcado una época como '5' de 'la Roja', decidiese dejar la selección. Un cambio de piezas que muchos ven que puede ser posible también en el Barcelona, con el latente interés de Xavi Hernández por el mediocentro realista. Pero él insiste una y otra vez en que su presente y futuro se dibuja en clave txuri-urdin y que su objetivo es jugar la Champions en el Reale Arena.

«¿Cuánto se ha acercado el Barcelona? Poco, yo no me he dejado ni he querido escuchar nada», ha confesado Zubimendi en una entrevista en Movistar. El '3' realista no para de responder de forma clara a todas las preguntas en torno al interés del Barcelona y sigue mantieniendo que su renovación por la Real es una muestra de que quiere «seguir jugando en el equipo de mi tierra. Estoy disfrutando como un niño y solo pienso en que entremos en Champions».

Zubimendi explica que Busquets es un referente en su posición y se lamenta de que con su salida de la selección no haya tenido oportunidad «de aprender de él. Hubiera aprendido mucho. Él es bueno al primer toque y yo soy más de conducción, pero hubiera aprendido mucho en el día a día». Pero de ahí a que el interés culé le haga recalar en la Ciudad Condal, hay un trecho muy importante. «Que salga mi nombre por el interés de grandes equipos está bien, pero yo sigo concentrado en lo mío. La cláusula (de 60 millones) es algo secundario. Si quiero seguir en la Real, esa cláusula da igual».

«Aspiramos al tercer puesto»

El foco de Zubimendi, por tanto, está en seguir completando una excelente temporada en Donostia y en conseguir que el himno de la Champions suene en el Reale Arena la próxima temporada. «Creo que nos llega para Champions. Nos queda un calendario jodido pero aspiramos al cuarto puesto, o incluso al tercero», anticipa ambicioso.

El donostiarra antepone esa posibilidad como atractivo principal ante cualquier oferta que pueda llegar desde fuera. «Jugar la Champions con la Real es lo que me llama. Es un objetivo. Ahora mismo no hay nada que me puedan ofrecer y que me llame más».