Martin Odegaard: «Veía a la Real y pensaba... 'Todavía podría estar allí'»

Martin Odegaard está viviendo el mejor momento de su carrera deportiva. El exjugador de la Real Sociedad es el faro y referente de un Arsenal que está haciendo historia en la Premier League, donde marchan líderes con mano de hierro. Antes de recalar en Londres, el genial mediapunta noruego estuvo cedido en el club txuri-urdin en la campaña 19/20, en la que despuntó sobremanera y guió al equipo a una final de Copa y a la Europa League.

Por ello, el capitán del Arsenal no se ha olvidado de sus vivencias en Gipuzkoa y se ha acordado de la Real en una entrevista en 'The Players Tribune', en la que ha dejado unas bonitas palabras. «La Real es un club increíble en una hermosa parte del mundo, con aficionados que están muy conectados con su equipo. Las personas son más reservadas por fuera, pero una vez que te toman en sus corazones, son muy cariñosas y protectoras. Te conviertes en uno de los suyos. Me encantó».

«Estaba jugando bien y estaba muy feliz allí (en Donostia)», asegura Odegaard en 'The Players Tribune', «pero después de un año cuando me llamó el Madrid, pensé, 'tengo que aprovechar esta oportunidad ahora. Este es el sueño que he estado siguiendo desde que tenía 16 años'». El propio futbolista reconoce que «tras contraer Covid me recuperé pero no estaba al 100%. Jugué algunos partidos de esa temporada 20/21, pero no lo hice a mi mejor nivel y, después de eso, no tuve muchas más oportunidades». Fue en esos momentos en los que «mientras tanto, veía a la Real Sociedad jugar por la televisión... y pensaba que todavía podría haber estado allí jugando. Estuve mucho pensando en esto». La afición de la Real Sociedad tampoco ha olvidado a Martin Odegaard.