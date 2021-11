El exjugador de la Real Sociedad Martin Odegaard no atraviesa su mejor momento en el Arsenal y ha decidido desvincularse de Twitter achacando la toxicidad que existe en la red social y el riesgo que puede suponer para la salud mental.

«Nunca lo he usado demasiado y me he dado cuenta de que no lo necesito. Creo que hay mucha mierda en general y no necesito estar ahí. Pensé que no tenía sentido tener la aplicación, así que simplemente la eliminé», ha reconocido el jugador noruego en la televisión de su país.

Además, el que fuera jugador de la Real Sociedad ha querido ir más allá para advertir de los riesgos que puede suponer la aplicación por la toxicidad que existe en ella. «A los más jóvenes les diría que hay que tener cuidado de no prestar demasiada atención a este tipo de cosas. Puede ser muy negativo para ellos. Yo he recibido comentarios muy enfermos todo el tiempo. Es difícil señalar exactamente una cosa, ha habido muchas cosas todo el tiempo», sentencia el jugador del Arsenal.

Un 'adiós' a la aplicación que, además de para liberarse de los malos comentarios, también espera que sirva para recuperar la concentración en el fútbol y la titularidad que ha perdido en el último mes en el equipo que dirige el donostiarra Mikel Arteta.