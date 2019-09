Real Sociedad Martin Odegaard: «Cuando juegas en un equipo tan bueno como este todo es muy sencillo» Odegaard celebra su gol ante el Atlético, el primero de la historia del Reale Arena. / LOBO ALTUNA Jugador de la Real Sociedad El talentoso mediapunta noruego, primer goleador en la era del Reale Arena, sigue acumulando minutos y buenas sensaciones como realista ENEKO PÉREZ SAN SEBASTIÁN. Lunes, 16 septiembre 2019, 06:40

Sin lugar a dudas, Martin Odegaard (Noruega, 1998) es uno de los hombres del momento en la Real. El noruego ha caído de pie en la ciudad y en el vestuario. Uno de los héroes del triunfo ante el Atlético de Madrid en el estreno del Reale Arena valora la jornada histórica del sábado y cómo están siendo sus primeros meses como txuri-urdin.

- Parece que aún dura la resaca de todo lo que pasó el sábado: estreno del Reale Arena, triunfo ante el líder de Primera...

- Fue un día redondo para todos. Perfecto para mí y perfecto para el grupo. Ya sabíamos que el Atlético nos iba a exigir mucho, como así fue, porque es un equipo muy fuerte y competitivo, pero hicimos un trabajo muy bueno.

- Victoria, titular de nuevo en el centro del campo y gol. ¿Qué se siente al ser el primero en marcar un gol en este estadio?

- Felicidad, más que nada. Solo puedo decir que estoy muy orgulloso de haber entrado en la historia del club, es un verdadero honor para mí y un motivo para seguir contento en esta ciudad.

- ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando vio que el balón entraba en la portería?

- Ni idea. Es una locura ese momento y no sabes ni lo que piensas, yo por lo menos no me acuerdo. Simplemente me dejé llevar porque era un momento muy bonito y estaba exhultante.

- En cuanto al encuentro, la Real mostró una imagen sólida y atrevida ante uno de los equipos más peligrosos de la Liga.

- Eso es. Creo que logramos imponernos en muchos aspectos del juego, y gracias a eso al final fuimos mejores que el Atlético. Controlamos mejor el ritmo del juego desde el inicio y además pudimos ganar por más de un gol... La sensación cuando nos fuimos al vestuario era de que habíamos hecho un partido muy bueno.

- El estilo de juego de la Real frente a un equipo rocoso con el sello de Simeone fue muy reconocible. ¿Tan firme es la apuesta por el control del balón?

- Sí, creemos mucho en esta forma de jugar. Nos da igual jugar contra el líder o contra el último, queremos tener la pelota y tener el control del partido. Si lo hacemos igual de bien que el sábado nos va a ir bien. Creo que este estilo de juego es el ideal para mí y para esta plantilla por nuestras características. Saca lo mejor de nosotros.

- El inicio del campeonato no está yendo mal. Hay más luces que sombras por ahora.

- Estamos a gusto con el trabajo que estamos haciendo con Imanol todas las semanas. Lo que nos gustaría es seguir así y poder estar al final de la temporada arriba, peleando por entrar en Europa, ese es nuestro objetivo.

- La respuesta de la afición fue inmejorable. ¿Notan ese apoyo desde el terreno de juego?

- Fue muy especial, el ambiente era increíble y el estadio es una pasada. Fue uno de los días más especiales de mi carrera deportiva, no tengo ninguna duda. Ver a la gente en las gradas así de contenta... fue emocionante vivir un estreno tan bonito y vibrante.

- ¿Cómo se ha vivido en el vestuario el hecho de jugar, de nuevo, los tres primeros partidos de Liga fuera de casa?

- Ha sido complicado, pero ahora llegan los partidos en nuestra nueva casa, con la que estamos muy satisfechos porque vamos a crecer mucho como equipo con la afición encima. Nos va a ayudar mucho jugar ante nuestro público y hemos empezado mejor que el año pasado, que es algo importante.

- ¿Qué decía Imanol en el vestuario al concluir el partido?

- ¡Estaba muy contento! Él nos ve trabajar a diario en Zubieta y era consciente de que nos había salido un partido muy bueno, así que en el cuerpo técnico la felicidad era plena también.

- Le está dando mucha confianza a pesar de que es usted un recién llegado al equipo y a la ciudad.

- Sí, y se lo agradezco. Siempre que quiere algo nos dice las cosas muy claras y eso es algo que facilita mucho nuestro trabajo.

- Le está colocando en este inicio de Liga como punta de lanza del centro del campo. ¿Le gusta ese puesto?

- Sí, estoy cómodo ahí, y eso es lo más importante. Creo que es un lugar idóneo para desarrollar mi fútbol, pero también puedo jugar en banda, más arriba, más abajo... Me ponga donde me ponga, yo voy a estar contento porque lo que quiero es jugar. Quiero seguir como hasta ahora y ayudar al equipo en el terreno de juego.

- Por momentos da la sensación de que lleva mucho tiempo jugando con Oyarzabal, Merino, Zubeldia, Isak...

- Estoy contento con mi situación actual y la forma en la que estoy jugando en estas primeras jornadas, y eso es algo que se traslada al terreno de juego. Los compañeros, el entrenador, el club... Cuando juegas en un equipo tan bueno como este todo es muy sencillo y salen las cosas de forma natural.

- ¿Ha sido sencilla su adaptación a Donostia?

- Desde el primer día que llegué aquí me he sentido muy bien, así que sí, no ha habido ningún problema. Estoy arropado por el grupo de jugadores, por los entrenadores, por la gente del club... No me puedo quejar de nada.

- El trato con los donostiarras suele ser también muy llevadero, o eso dicen...

- Lo es, lo es. Es una ciudad más tranquila que Madrid, y creo que es perfecta para mí para seguir progresando como jugador. La gente no me suele parar por la calle, los adultos son muy respetuosos y te dejan tranquilo. Los niños sí que me piden fotos y autógrafos, pero eso está bien.

- El equipo parece estar físicamente muy fino, aunque usted está llamando mucho la atención por la cantidad de kilómetros que hace y lo bien que llega al minuto 90. ¿Tiene algún secreto?

- Hago trabajo extra por mi cuenta, es algo que siempre he hecho. Soy un profesional al que le gusta entrenar mucho y siempre intento dar el máximo en todos los entrenamientos para poder aguantar entero todo el partido.

- ¿Y la alimentación? ¿Le da importancia en su estilo de vida?

- Claro que sí, la alimentación es fundamental para un deportista. Es otro de los aspectos de mi vida personal que intento cuidar mucho, es lo que tienes que hacer cuando juegas en un club del nivel de la Real Sociedad.

- Ya le veo en los fogones preparando algo sano y sabroso...

- (Risas) ¡Me gusta cocinar, sí!