Martín Merquelanz, Alberto Dadie y Jon Martín, novedades en Zubieta

La Real Sociedad ha empezado a preparar el encuentro del sábado (14.00) contra el Las Palmas en el Reale Arena con las novedades de Martín Merquelanz, Alberto Dadie y Jon Martín. El irundarra ha vuelto a ejercitarse con el grupo después de reaparecer en diciembre tras un largo proceso de recuperación.

El irundarra, que no cuenta con ficha para jugar esta temporada, no ha podido dar continuidad a la puesta a punto que comenzó a finales del año pasado por culpa de las lesiones. Merquelanz confía en que esta sea la definitiva y no sufra más contratiempos en su regreso a la actividad.

Junto a él también han entrenado con los mayores los potrillos Alberto Dadie y Jon Martín. Dos jugadores que entran en los planes de Imanol de manera frecuente. Martín renovó recientemente su contrato hasta 2030.

El partido del viernes contra el Real Madrid no ha dejado secuelas físicas importantes en la plantilla, por lo que el técnico oriotarra tiene a todos sus hombres sanos a excepción de Carlos Fernández y Aihen Muñoz. Eso sí, no podrá contar con Zubeldia, ya que tendrá que cumplir el ciclo de amonestaciones tras ver la décima cartulina amarilla del curso ante el conjunto blanco.