Solo queda un día para el derbi (mañana, 21 horas), el que será el primero para Marcelino en La Catedral. «Es una ventaja jugar en San Mamés porque en la ida en su campo hubo un ambiente espectacular. Nos sentimos agusto jugando con el apoyo de la afición. Será un añadido porque lo más importante es lo que seamos capaces de desarrollar en el terreno de juego. Si alcanzamos nuestro nivel somos un equipo muy competitivo, podemos ganar a cualquiera y eso es lo que tenemos que buscar», ha explicado el técnico rojiblanco en la Sala de Prensa de Lezama.

«Lo de Mallorca está olvidado, nos interesa el presente y futuro, hoy es descansar bien y a centrarnos mañana en el partido. La semana ha sido muy buena y somos optimistas», ha comentado el míster a los periodistas presentes. «El equipo ha entrenado francamente bien, el dia de descanso sirvió para reflexionar y aclarar ideas de cara al futuro. Estoy muy satisfecho de la respuesta de los jugadores estos días».

Un duelo ante la Real Sociedad, un equipo ante el que Marcelino se deshace en elogios. «Tienen buenas individualidades en ataque, un potencial ofensivo importante. Han terminado muchos partidos con portería a cero, encajan pocos goles. Lo trascendente, lo que va a decantar el partido, es que alcancemos nuestro máximo nivel y tengamos ese acierto necesario, determinante en partidos muy igualados».

Sobre lo que significa el derbi vasco, el de Careñes ha comentado que «es obvio que emocionalmente para los futbolistas y afición es un partido diferente. Tenemos que encarar el partido sabiendo que jugamos contra la Real, que tiene muchísimas virtudes. Debemos insistir en sus puntos débiles, buscar nuestro máximo rendimiento durante los 90 minutos para mantener esa idea clara de juego y tener el acierto necesario para demostrar esa superioridad en goles».

Piropos a Imanol

Respecto al momento que atraviesa su próximo rival, a Marcelino no le alivia que la Real venga de un gran esfuerzo el jueves en Europa League ni las bajas (Rico y Januzaj seguras, con Isak entre algodones) que pueda tener Imanol. «Todos los equipos tenemos bajas, lo que sí veo es que la Real es un gran equipo dirigido por un gran entrenador. Tiene un proyecto claro, las soluciones que dan al juego son diferentes y todas ellas le están dando unos resultados muy favorables, tenemos que estar al máximo nivel para poder contrarrestar sus poderosas armas. Sabemos a quién nos enfrentamos, pueden faltar unos como a nosotros nos faltan otros pero el equipo es poderoso y nos va a poner en dificultades», ha analizado el asturiano.

«Han elegido a un muy buen entrenador que conoce perfectamente lo que es la Real, le está dando un patrimonio y un juego muy eficiente», ha piropeado a Imanol Alguacil, a quien Marcelino nunca ha conseguido ganar en sus cinco enfrentamientos -dos con el Valencia y tres con el Athletic-. Un dato que no le preocupa. «Es un buen entrenador pero los entrenadores no ganamos, dirigimos los equipos que ganan. Participamos en el trabajo diario para que los equipos sean competitivos, reconocibles y tengan su propia identidad. Mi sensación es que ha ido modificando un poco el estilo, dando matices diferentes y ampliando el abanico de posibilidades del equipo durante los muchos años que ya lleva dirigiendo, creo que su capacidad hace que su equipo sea muy competitivo, luego son circunstancias», antes de poner el ejemplo de dos encuentros en los que la victoria se les escapó en los instantes finales. «¿Hay diferencia en mi valoración sobre Imanol porque haya ganado o perdido? No, es un gran entrenador que le está dotando de un gran juego y resultados porque en la mayoría de sus partidos lo demuestra. Siempre hay una primera vez para ganar, ojalá sea mañana», ha dicho Marcelino.