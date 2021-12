Manu Lareo: «Estamos a la espera de poder volver a entrenar»

El fútbol masculino volverá a los entrenamientos individualizados este próximo lunes. Así lo hará la Real Sociedad al igual que muchos otros clubes. Sin embargo, el horizonte no está tan despejado en el equipo femenino, donde la incertidumbre sobrevuela sobre el futuro más inmediato tanto de la competición como la vuelta al trabajo en Zubieta. «Las noticias van tranquilizando un poco a los deportistas, pero nuestra situación es diferente. De momento no sabemos nada y estamos a la espera», ha reconocido Manu Lareo en una rueda de prensa virtual en la que ha respondido preguntas tanto de periodistas como de aficionados. «Siento que necesito ir a Zubieta y entrenar con mis compañeras», ha añadido.

La situación de la vitoriana respecto a la vuelta de la competición, además, es un tanto delicada. La txuri-urdin termina este verano su vinculación con el conjunto guipuzcoano y podría haber disputado su último partido con la camiseta blanquiazul. «No pienso en eso aunque si llegase el caso, he vivido muy bueno momentos y no me quedaría con tristeza», sostiene. La gasteiztarra, no obstante, ha confirmado que «estoy conversando con el club» y espera que «pronto» pueda esclarecer su situación. Y es que para Lareo, vestir la camiseta de la Real es algo «especial». «Es un privilegio e intento disfrutarlo cada minuto, cada entrenamiento y en cada situación. La afición es muy leal y muy cercana y eso es lo que hace grande llevar la camiseta de la Real», ha apuntado.

Encerrada entre cuatro paredes es un buen momento para echar la vista atrás y recordar los buenos momentos vividos en el pasado, entre los que destaca por encima de todos la consecución de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid. «Fue brutal e inolvidable», admite, «va a ser difícil repetir una hazaña así con un equipo a priori inferior. Creo que hemos inspirado a muchos otros equipos», ha expresado.