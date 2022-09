Sigue el Manchester United - Real Sociedad con los comentaristas de El Diario Vasco

21:28 Bien Pacheco que despeja una ocasión manifiesta de gol. Remiro despeja mal y Erikson da un gran pase a Cristiano, pero el de Elizondo despeja bien. 21:26 Elanga gana bien el fondo a Gorosabel y buen pase atrás que consigue despejar la Real. Córner para el Mánchester que acaba en saque de banda para los de Imanol Alguacil. 21:25 A Merino hay que pedirle algo más. Ha perdido un par de balones en el centro del campo tras largas posesiones de los txuri-urdin. 21:24 La Real está sacando bien el balón jugado. Zubimendi es una delicia. 21:23 Larga posesión ahora de la Real. 21:21 Primeros 15 minutos de encuentro y no hay ocasiones claras para ningún bando. La Real domina la posesión y el Mánchester espera a la contra, pero cada vez que la tienen los diablos rojos generan algo.

21:19 Están buscando a Cristiano los diablos rojos. Buen centro ahora de Eriksen al astro luso. No ha podido llegar. La Real domina la posesión.

21:19Imanol Troyano La salida de atrás de la Real parece clara con Gorosabel, pero los envíos a este tienen que mejorar, así como sus controles. El United no presiona como el Atlético. Da tiempo para pensar. 21:19Jorge Sainz De momento, la posesión para la Real, 59% a 41%, pero sin mordiente ofensiva. 21:18 Buen centro raso de Kubo al área pequeña que no consigue llegar nadie. El partido está disputado. La Real está bien plantada. 21:17 Cristiano se había plantado en uno contra uno contra Remiro, pero un mal recorte le condena. El linier había señalado fuera de juego. 21:16Álvaro Vicente La apuesta por tres jugadores "bajitos" como Aihen, Silva y Kubo es por lo menos curiosa.

21:14 Jorge Sainz Una de las claves va a ser que no nos pillen la espalda como aquella infausta noche en Turín. Son muy rápidos. De momento, Imanol sigue con el rombo mágico en el centro del campo.

21:14 Ya hemos podido ver el plan de juego del Manchester United. Balones al espacio a la espalda de los centrales. Aritz bien, ha forzada una falta de Elanga. 21:12 Buen robo y buen centro de Merino con toda la intención a Sadiq, que no ha podido llegar al balón. 21:11 El árbitro pita ahora una leve falta de Silva. Antes, Casemiro ha arrollado a Kubo y no ha apreciado nada. Sigan. 21:10 Sigue manteniendo el balón la Real Sociedad. El Mánchester espera algún error o robo para salir a la contra. 21:09Álvaro Vicente Qué pasará por la cabeza de Sadiq. Hace dos días, en Segunda con el Almería y hoy jugando con la Real en Old Trafford.

21:09 Buena presión alta de la Real. El Mánchester tiene problemas para sacar el balón jugado.

21:08 Se le escapa a Remiro de las manos un centro sin peligro de Anthony. Lo saca Aritz sin mayor problemas. 21:07Jorge Sainz Ha salido pelín nervioso el equipo. Mucha imprecisión. 21:06Álvaro Vicente Físicamente Aihen puede sufrir mucho. 21:06 Controla el balón la Real en los primeros minutos del partido. El Mánchester espera la contra. 21:06Jorge Sainz Muy físico el United de momento. Tratando de intimidarnos.

21:05 Álvaro Vicente Hay cosas que no cambian: Casemiro arrolla a Take y no pasa nada.

21:04 Vaya ambiente hay en Old Trafford. Noche de gala. Los diablos rojos han optado por rotar. Bruno Fernandes y Rashford en el banquillo. 21:04Jorge Sainz Pacheco releva a Le Normand. Nos dará salida más limpia del balón y por fin jugamos con un central zurdo. 21:04 21:03Álvaro Vicente Gabon, esto arranca (el sistema pone el acento de forma automática...) 21:03Jorge Sainz Primera titularidad de Sadiq y enfrente vuelve al once el controvertido Cristiano Ronaldo,

21:03 Controla el balón la Real Sociedad. El Manchester United con presión alta.

21:02Imanol Troyano Gabon!!! Vuelve la Real a Old Trafford. A ver cómo responde el equipo a un desafío enorme. 21:02 Ejemplar la afición de la Real Sociedad una vez más.

¡Comienza el partido! 21:01 Partido histórico para la Real. Por el hecho de jugar en Old Trafford y por la muerte de la Reina Isabel. Ya tocó algo similar hace dos años cuando fuimos a Nápoles poco después de la muerte de Maradona y cuando bautizaron San Paolo con su nombre. 21:00 Todo Old Trafford en pie. 21:00 Comienza el minuto de silencio. Histórico.

21:00 Nutrida representación de aficionado realista en Old Trafford.

20:59 Los txuri-urdin visten de negro con medias blancas. 20:58 Los jugadores ya salen del túnel de vestuarios. 20:57 Sonará el himno nacional británico. 20:56 ¡Cinco minutos para que arranque este auténtico partidazo!

El Teatro de los Sueños está a rebosar. Ambientazo.

20:50 Los 'red devils' llegan disparados a la primera jornada de la Europa League ante la Real Sociedad. Cuatro victorias consecutivas, la última por 3-1 a l Arsenal, actual líder de liga inglesa. 20:49 Robin Le Normad es una baja que pesa. El francés cuajó una pasada temporada extraordinaria y es un fijo para Imanol. El reto, por tanto, para Jon Pacheco es mayúsculo. El Manchester United tiene dinamita arriba. Cristiano Ronaldo es titular. 20:47 Todo está listo para que los realistas comiencen su andadura en Europa. Mikel Merino, en la comparecencia de prensa de ayer, puso altas las expectativas: «Vamos a ir a por la victoria».

